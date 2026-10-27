음바페 농담 한 마디에 中 발칵! 광고 계약 해지 → 외교부 논평까지, 대체 무슨 말을 했길래

AP연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 킬리안 음바페(레알 마드리드)의 한 마디에 대륙이 발칵 뒤집어졌다.

영국 데일리메일은 27일(이하 한국시각) '음바페가 중국 초대 지도자 마오쩌둥을 희화화한 사진을 두고 농담을 한 사실이 알려진 뒤, 중국 기업들로부터 잇달아 광고 계약 해지 통보를 받고 있다'고 전했다.

논란의 발단은 최근 온라인에서 확산한 인터뷰 영상이었다. 영상에서 음바페는 자신과 관련된 인터넷 밈 가운데 가장 재미있었던 것을 묻는 질문을 받았다. 그는 자신의 얼굴을 다른 인물의 사진에 합성한 이미지를 언급하면서 "어떤 사람의 사진이었는데, 아마 중국의 독재자였던 것 같다"고 말했다. 영상에는 음바페의 얼굴을 마오쩌둥의 몸에 합성한 사진이 등장했다.

Advertisement

해당 영상이 확산하자 중국 온라인에서는 비판이 쏟아졌다. 특히 음바페가 사용한 '중국 독재자'라는 표현이 논란의 중심에 섰다. 중국 축구팬들 사이에서는 자국의 역사적 인물을 조롱했다는 비판과 함께 광고 모델 계약을 해지해야 한다는 요구까지 나왔다.

AP연합뉴스

실제로 중국 기업들이 움직였다. 중국 둥펑음료는 27일 공식 성명을 통해 "민족 감정을 해치는 어떠한 행위에도 단호히 반대하며 무관용 원칙을 적용한다"며 음바페와의 모든 협력 관계를 즉시 종료한다고 발표했다. 중국 최대 유제품 기업 가운데 하나인 멍뉴유업도 같은 날 "중국 국민의 감정을 해치는 어떠한 언행에도 단호히 반대한다"며 음바페와의 협력 중단을 발표했다. 여기에 중국 치즈업체 밀크그라운드도 음바페와의 계약을 종료한 것으로 확인됐다.

Advertisement

중국 정부도 가세했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 27일 정례 브리핑에서 이번 사안에 관한 질문을 받고 "중국 국민의 감정을 해치는 언행은 당연히 중국 사회 각계의 공동 반대에 직면할 것"이라고 밝혔다. 이밖에 중국 현지 매체들도 음바페의 발언을 일제히 비난하고 나섰다.

Advertisement

스페인 라리가에도 불똥이 튀었다. 스페인 현지 매체들에 따르면, 중국 국영방송 CCTV는 이번 논란 이후 프리메라리가 경기 중계를 중단하고 음바페와 관련된 광고 및 영상도 편성에서 제외했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com