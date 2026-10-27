'김민재도 정상이 아닌데' 바이에른의 이상한 부상 악령, 감독 이어 단장까지 쓰러졌다...발롱도르 시상식까지 불참

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[스포츠조선 박찬준 기자]굿이라도 해야할 판이다.

바이에른 뮌헨이 계속된 부상으로 울상을 짓고 있다. 그런데 선수가 아니다. 감독에 이어 단장까지 쓰러졌다.

27일(한국시각) 독일 TZ에 따르면, 막스 에베를 단장이 지독한 감기에 시달리고 있는 것으로 전해졌다. 그는 당초 영국 런던의 팔라디움 극장에서 열린 발롱도르 시상식에 참석할 예정이었다. 하지만 몇주간 고된 일정을 보낸 에베를 단장은 결국 감기로 꼼짝 없이 침대에 누워 지내야 했다.

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바이에른 수뇌부는 에베를 단장 없이 전용기를 타고 런던으로 이동했다. 에베를은 정장 대신 트레이닝복을 입고, VIP석 대신 집 소파에서 휴식을 취했다.

워커홀릭으로 유명한 에베를 단장이 무리하지 않은 이유, 지난주 빈센트 콤파니 감독이 쓰러졌기 때문이다.

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콤파니 감독은 지난 23일 바이에른 뮌헨 2군 훈련 도중 갑자기 쓰러졌다. 이후 병원으로 이송돼 치료받았으며, 현재까지 의료진의 관찰을 받고 있다. 에베를 단장은 "콤파니 감독의 건강이 우리에게 가장 중요한 우선순위"라며 "구단은 그가 빠르게 회복할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다. 이어 "콤파니 감독은 필요한 모든 의료적 치료와 지원을 받고 있으며, 회복에 필요한 충분한 시간을 갖게 될 것"이라며 "코칭스태프가 그의 업무를 대신할 것이다. 구단 모두가 빠른 회복을 바라고 있다"고 전했다.

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현지에서는 콤파니 감독의 과도한 업무량이 건강 이상에 영향을 미쳤을 것이라 분석하고 있다. 에베를 단장과 마찬가지로 '워커홀릭'인 콤파니 감독은 상대팀 분석을 위해 수면시간을 줄이는 것으로 잘 알려져 있다. 그는 쓰러진 당일에도 휴식 대신 지역리그 팀 훈련까지 지켜봤다.

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콤파니 감독은 최근 바이러스 문제로 병원에서 하룻밤을 보냈지만, 이후에도 쉬지 않고 아스널과의 유럽챔피언스리그 경기를 직접 지휘하기도 했다. 완전히 업무를 내려놓지 못하던 콤파니 감독은 결국 훈련장에서 쓰러졌다. 바이에른 관계자들이 에베를 단장의 상태를 보고 쉬라고 한 이유다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com