'최하위' 김해, 새 사령탑에 설기현 전 경남 감독 '확정'

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[스포츠조선 노주환, 박찬준 기자]2002년 한-일월드컵 4강 신화의 주인공 설기현 전 경남 감독(47)이 K리그 사령탑으로 복귀한다.

K리그 사정에 정통한 관계자는 "설기현 감독이 김해FC 지휘봉을 잡는다. 28일 최종 사인을 마쳤다. 조만간 발표가 날 예정"이라고 전했다. 이달 초 손현준 감독과 결별한 김해는 구단의 빠른 정상화를 위해 설기현 체제로 새판을 꾸리기로 결정했다.

김해는 2026시즌 처음으로 K리그2에 도전장을 냈다. 지난 시즌 K3리그 우승을 차지했던 김해는 많은 기대를 받았지만, 초반부터 부진의 늪에 허덕였다. 올 시즌 단 2승 밖에 하지 못했다. 홈에서 한번도 승리를 거두지 못했다. 손현준 감독은 시즌 초반 경질이 유력했지만, 여러 문제가 겹치며 한동안 감독직을 유지했다. 그럼에도 반등은 없었고, 결국 김해는 손 감독과 계약을 해지했다. 계속된 부진에 정영두 김해시장은 '팀 해체'를 언급했고, 최근 공청회까지 열어 돌파구를 모색했다.

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물밑에서는 팀 정상화를 위한 움직임도 이어갔다. 최명성 감독대행 체제로 시즌을 마무리하기는 어렵다고 판단, 새로운 감독을 찾았다. 이을용 전 경남 감독, 변성환 전 수원 감독, 공오균 전 하노이 감독 등이 자천타천으로 후보가 거론됐다. 실제 협상까지 진행한 후보자도 있었다. 그러던 중 설기현 감독이 유력 후보로 떠올랐다. 이을용 감독과 2파전 양상 속 결국 설 감독으로 결론이 났다.

설 감독은 현역 시절 잉글랜드 프리미어리그를 누빈 스타 플레이어였다. 2002년 한-일월드컵과 2006년 독일월드컵 등에서도 뛰었다. A매치 82경기에서 19골을 넣었다. 2014년 선수 은퇴를 선언한 설 감독은 곧바로 성균관대 감독으로 지도자 생활을 시작했다. 대한민국 A대표팀 코치, 성남FC 전력강화부장을 거친 설 감독은 2020년 경남 지휘봉을 잡고 K리그 벤치에 처음 앉았다. 설 감독은 첫 해 3위에 오르는 등 지도력을 인정받았지만, 이후 플레이오프 문턱에서 좌절하며 끝내 승격까지 하지는 못했다. 후방 빌드업을 강조하는 축구로 나름 호평을 받았지만, 경기력에선 부침 있는 모습을 보였다. 2024년 계약이 만료되며 경남을 떠난 설 감독은 해설위원 등을 하며 야인으로 지냈다.

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설 감독은 그동안 K리그는 물론 연령별 대표팀 등 감독 자리가 날 때마다 하마평에 올랐다. 감독 복귀를 노리던 설 감독은 김해의 제안을 받고 고심했다. 김해시 내부 사정도 있었다. 양 측이 일찍 접촉하고도 시간이 소요된 이유였다.

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막판 조건에서 이견이 있었지만, 양 측이 결국 한발씩 물러나며 합의점을 찾았다. 설 감독은 상황이 썩 좋지 않은 김해행을 결심할만큼, 현장 복귀에 대한 열망이 컸다. 이로써 설 감독은 3년 여만에 다시 K리그 무대로 돌아오게 됐다. 김해는 설 감독 체제로 빠르게 팀을 추스린 후 2027시즌 반등의 실마리를 찾겠다는 계획이다.

노주환, 박찬준 기자