"중국 독재자 얼굴 웃겨" 대폭소! '마오쩌둥 희화화' 음바페 거센 역풍에 '사과 엔딩'…"저는 중국 역사를 깊이 존중합니다"

사진=킷 아잔스

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드의 스타 플레이어 킬리안 음바페가 마오쩌둥 희화화 논란에 휩싸이며 결국 사과했다.

스페인 매체 '마르카'는 27일(한국시각) '음바페가 최근 중국에 관해 한 발언으로 불거진 논란에 직접 대응하고 나섰다'며 '해당 발언은 중국 내에서 반발을 불러일으켰으며, 급기야 레알 경기 중계까지 취소되는 상황으로 이어졌다'고 보도했다.

음바페는 중국어·프랑스어·영어 등 3개 언어로 공식 성명을 발표하고 사과했다. 중국인들의 감정을 상하게 한 자신의 발언에 대해 사죄의 뜻을 밝힌 것이다.

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음바페는 "최근 인터뷰에서 나를 묘사한 이미지에 반응한 적이 있다"며 "당시 내가 한 발언은 부적절했으며, 이제는 그 발언이 중국에 있는 많은 사람과 전 세계 중국인 공동체 구성원들의 마음에 상처를 줬다는 사실을 이해하고 있다"고 밝혔다.

AFP연합뉴스

음바페는 자신의 잘못을 인정하고 그의 발언으로 인해 불쾌감을 느낀 사람들이 있다는 사실을 받아들였다. 다만 성명에서 구체적인 경위를 자세히 언급하지는 않았다.

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음바페는 사과와 함께 중국에 대한 존중을 표하며 성명을 마무리했다.

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그는 "내 발언으로 불쾌감을 느낀 모든 분께 사과드린다"며 "그런 의도는 전혀 없었고, 나는 중국 국민과 그들의 역사를 깊이 존중하며, 진심으로 반성하고 있다"고 말했다.

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음바페는 전날 한 프랑스 매체와의 인터뷰에서 그의 얼굴을 이용해 만든 밈(온라인 유행 콘텐츠) 가운데 가장 웃긴 것이 무엇이냐는 질문에 "가장 웃겼던 것은 중국 독재자(마오쩌둥) 얼굴 위에 나의 얼굴을 합성한 밈"이라며 "친구들과 함께할 때 자주 그 밈을 사용한다"고 답했다. 해당 인터뷰가 논란이 되면서 중국 CCTV는 라리가 모든 경기 중계를 중단하기까지 했다.

이후 중국 내 음바페 관련 광고 등이 모두 내려가자 음바페는 성명을 통해 논란을 마무리하려 하고 있다. 중국 자본이 빠져나갈 우려가 커지자 라리가까지 음바페의 발언을 비판하는 등 이번 사태에 개입했다. CCTV 측에서는 레알 구단 측의 사과문까지 요구하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com