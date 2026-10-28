'손흥민 왕따설+홈팬 인종차별' 곤욕 치르는 韓 대표팀 주장…LAFC·MLS, "니하오" 외친 가해자 처벌은 언제?

대한민국 국가대표 주장 손흥민. 연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]국가대표팀과 소속팀 모두에서 고통을 겪고 있는 손흥민이다. 이번에는 LAFC팬이 그에게 인종차별적 발언을 하면서 논란이 일고 있다. 아직까지 구단과 리그에서 해당 사건에 대한 구체적인 대응책은 나오지 않은 상태다.

미국 매체 '뉴욕포스트'는 27일(한국시간) 'LAFC 팬이 미국메이저리그사커(MLS) 경기 후 손흥민에게 인종차별적인 발언을 하는 모습이 목격됐다'고 보도했다.

이 사건은 전날 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 LA 갤럭시의 2026시즌 MLS 32라운드 경기 후 일어났다. MLS 내 유명 라이벌 매치인 이 경기는 2대2 무승부로 끝났다.

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손흥민에게 인종차별적 발언을 했다는 주장이 나온 LAFC 팬의 실루엣. 사진=SNS 캡처.

사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 영상에서는 LAFC 유니폼과 머플러 등을 두른 한 관중이 경기장을 떠나는 손흥민에게 "니하오"라고 연신 외치는 소리가 담겼다. 손흥민이 이를 듣고 해당 관중을 바라보는 듯한 모습이 포착되기도 했다. 이는 한국인인 손흥민을 중국인으로 취급하는 명백한 인종차별적 행동이다. 이 영상이 SNS상에 화제가 되면서 해당 팬을 찾아내 리그 경기 입장 자격을 박탈해야 한다는 목소리가 커졌다. 이와 관련해 아직까지 리그와 LAFC 측에서는 어떠한 공식 성명이나 해결의 움직임도 보이지 않는 상황이다. 팀의 에이스이자 리그 스타 중 한명인 손흥민에 대한 인종차별임에도 조사에 나서지 않는다면 사실상 리그에 속해 있는 모든 선수들이 차별 피해의 대상이 되는 셈이다.

손흥민은 최근 한국 국가대표 불화설로 골머리를 앓기도 했다. '96라인 파벌설'과 '손흥민 왕따설' 등이 문제로 대두되면서 곤욕을 치렀다. 이러한 문제로 손흥민의 리더십에 대한 의문이 제기되기도 했다. 이 가운데 소속팀에서까지 인종차별이라는 경기 외적인 문제가 겹치면서 축구에 온전히 집중할 수 없는 상태다. MLS 시즌이 마지막을 향해가고 있어 손흥민은 우승 도전을 위해 막판까지 순위를 끌어올리는데 집중해야 한다. 그가 포스트시즌에 집중할 수 있게 구단과 리그 측에서 문제 해결을 위한 적극적인 움직임에 나서야 하는 시기다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com