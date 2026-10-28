"마오쩌둥은 독재자" 14억 중국 콧털 잘못 건드린 음바페, 광고-중계 '손절 러시'에 "진심으로 죄송" 바짝 엎드렸다

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[스포츠조선 윤진만 기자]14억 중국 인민의 '공공의 적'이 된 프랑스 슈퍼스타 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 결국 바짝 엎드렸다.

음바페는 27일(한국시각) 프랑스의 온라인 인터뷰 시리즈인 '더 브리지'에 출연해 그의 얼굴을 이용해 만든 '밈' 가운데 무엇이 가장 웃기냐는 질문을 받고는 "중국 독재자 얼굴 위에 내 얼굴을 합성한 거다. 나는 친구와 게임할 때 그 밈을 자주 쓴다"라고 말했다.

마오쩌둥 전 중국 국가주석을 독재자라고 지칭한 이 인터뷰는 소셜미디어 등을 통해 일파만파로 퍼졌다. 음바페는 해당 인물이 누구인지를 구체적으로 밝히지 않았지만, 방송 제작진이 음바페의 얼굴과 마오쩌둥의 얼굴을 합성한 이미지를 삽입하면서, 많은 시청자는 그가 언급한 '중국 독재자'가 마오쩌둥을 의미한다고 결론지었다.

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중국 대륙이 분노로 들끓었다. '민족 감정을 해쳤다', '넘지 말아야 할 선을 넘었다'라며 음바페에 대한 거센 비난 행렬이 이어졌다. 중국 소셜미디어 웨이보의 실시간 검색어 상위 10개 중 6개가 음바페의 발언과 관련됐다. 검색어 1위는 '베이징 타임'의 사설 '음바페는 굴욕의 고통을 알면서도, 정작 타인에겐 존중을 보이지 않는다'였다. 이 사설은 지난 7월 북중미월드컵 당시 음바페가 인종차별의 표적이 되었던 사건을 언급한다. 당시 파라과이 상원의원 셀레스테 아마릴라는 음바페를 향해 "프랑스인인 척하는, 식민 지배를 받은 카메룬 출신. 그는 원한으로 가득 차 있고, 벼락부자 근성에, 오만하고 추악하다"라고 비판했다. 이에 음바페와 프랑스축구협회는 해당 발언이 터무니없고 용납할 수 없는 것"이라고 강하게 반발했다. 사설은 이러한 인종차별적 행태의 본질이 최근 음바페가 보인 발언의 성격과 유사하다고 지적하며, 중국 국민의 감정을 상하게 하면서 동시에 중국 시장에서 수익을 얻는 것은 허용될 수 없다고 주장했다.

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둥펑음료, 멍뉴, 부수이라, 밀크그라운드 등 중국 브랜드들이 잇따라 성명을 내고 음바페와의 광고 협력을 중단한다고 발표했다. 중국 정부도 나섰다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 음바페와 관련된 질문을 받고는 "중국 인민의 감정을 상하게 하는 언행은 자연히 중국 사회 각계의 집단적인 저항을 불러일으킬 것"이라고 목소리를 높였다.

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관영 중국중앙TV(CCTV)는 27일부로 음바페가 뛰는 스페인 프리메라리가와 음바페 관련 경기 중계를 전면 중단한다고 발표했다. 음바페가 출연한 광고도 모두 내렸다. CCTV측은 하비에르 테바스 라리가 회장에게 음바페의 즉각적인 사과를 요구하는 서한을 전달한 것으로 전해졌다. 중국축구협회(CFA) 또한 음바페와 그의 소속팀인 레알 마드리드를 향해 "중국과 관련된 잘못된 발언"에 대해 "공식적이고 공개적인 사과"를 할 것을 촉구했다.

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급기야 음바페는 개인 광고뿐 아니라 리그와 클럽에도 피해를 끼치게 되자, 고개를 숙였다. 프랑스어, 영어, 중국어로 작성된 성명서를 내고 "제 발언으로 상처받은 모든 분께 사과드린다. 결코 그런 의도는 아니었다. 저는 중국 국민과 그들의 역사를 깊이 존중하며, 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

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그는 마오쩌둥을 독재자라고 지칭해 논란이 된 영상과 관련해선 "최근 인터뷰 도중 내 모습이 담긴 이미지를 보고 반응하는 과정에서 부적절한 발언을 했다. 이로 인해 중국 내 많은 분들과 전 세계 중국인 공동체에 상처를 드렸다는 점을 이제야 깨달았다"라고 말했다.

이번 스캔들은 음바페가 개인 역대 최고 순위인 발롱도르 2위를 차지한지 얼마 지나지 않아 불거졌다. 해리 케인(바이에른 뮌헨)에 발롱도르를 내준 음바페는 그보다 더 큰 걸 잃을 위기에 처했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com