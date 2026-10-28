'어떻게 이런 일이' 드론 등장→경기 중단→드론 추락→8분 후 재개, 아스널 리그컵 4부 플리트우트 원정에서 혼쭐났다

Soccer Football - Carabao Cup - Fourth Round - Fleetwood Town v Arsenal - Highbury Stadium, Fleetwood, Britain - October 27, 2026 Fleetwood Town manager Matt Lawlor and Arsenal manager Mikel Arteta speak to referee Michael Salisbury as the match is stopped due to a drone being seen in the sky above the stadium Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 리그컵(카라바오컵) 경기가 드론 때문에 8분 이상 지연되는 이례적인 사고가 있었다.

문제가 된 드론은 18일(한국시각) 영국 플리트우드 하이버리 스타디움에서 벌어진 플리우트(리그 2, 4부)와 아스널의 카라바오컵 경기에서 등장했다. 승인되지 않은 드론이었다고 한다. 영국 매체 BBC, 더 선 등이 일제히 보도했다.

심판이 경기 개시 휘슬을 분 후 1분여쯤 지나자 정체불명의 드론이 경기장 바로 위를 맴돌기 시작했다. 마이클 솔즈베리 주심은 즉각 조치를 취하며 경기장 안전 관계자 및 양 팀 코칭스태프와 협의했다. 이후 현지 당국이 개입하여 드론 조종자를 찾아냈고 경기가 재개될 수 있었다고 한다.

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Soccer Football - Carabao Cup - Fourth Round - Fleetwood Town v Arsenal - Highbury Stadium, Fleetwood, Britain - October 27, 2026 Fleetwood Town fans and banners in the stands REUTERS/Jon Super EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

이 소동으로 경기가 지연되는 동안 선수들은 몸을 녹이기 위해 공을 주고받았고, 경기장 안의 팬들은 야유를 보냈다. 주심은 양 팀 주장 및 감독들과 협의한 후, 경기를 재개할 수 없게 되자 선수들에게 터치라인 쪽으로 이동하라고 신호를 보냈다. 얼마 지나지 않아 드론은 날아갔고 경기가 재개될 수 있었다. 이후 드론은 인근 주택가 바닥으로 떨어졌다. 이 지연으로 인해 전반전 종료 후 추가시간 7분이 주어졌다. 프리미어리그 디펜딩 챔피언 아스널은 이번 원정에서 선제골을 내주며 고전했다.

이날 경기를 중계하던 전문가 이안 데니스는 "이런 일이 발생해서 정말 아쉽다. 이번 경기는 이 구단 역사상 가장 주목받았다. 구단의 인지도와 수익 측면에서도 매우 중요한 경기였다"고 말했다.

Soccer Football - Carabao Cup - Fourth Round - Fleetwood Town v Arsenal - Highbury Stadium, Fleetwood, Britain - October 27, 2026 Fleetwood Town's Aaron Loupalo-Bi celebrates scoring their first goal with teammates Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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이러한 상황에서 취해야 할 조치에 대한 잉글랜드축구협회(FA)의 지침은 '축구 경기장이나 스타디움 상공에서 드론이 발견되면 심판은 경기를 중단하고, 드론이 지나가거나 선수 및 관중의 근처에서 벗어날 때까지 경기가 진행되지 않을 것임을 양 팀 주장과 감독에게 알려야 한다'고 돼 있다. 또 규정상 드론이 사라지지 않을 경우 양 팀 모두 라커룸으로 돌아가도록 안내해야 한다. 아울러 가능한 경우 홈팀 안전 담당자의 자문을 구할 것을 권장하고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com