'포르투갈 커넥션 가동인가' 맨유가 버린 AC밀란 아모림 감독, 캐릭 저격한 '캡틴' 브루노 페르난데스 영입 추진..'걸림돌은 그의 고연봉'

epa13294824 Bruno Fernandes of Manchester United gestures during the English Premier League match Manchester United against Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 10 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

epa13323259 AC Milan head coach Ruben Amorim looks on before the UEFA Europa League league phase match between AFC Bournemouth and AC Milan, in Bournemouth, Great Britain, 22 October 2026. EPA/DAVID CLIFF

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[스포츠조선 노주환 기자]지난 1월 EPL 맨체스터 유나이티드 감독직에서 물러난 루벤 아모림 감독(현 AC밀란)이 옛 제자 브루노 페르난데스(맨유)와 재결합을 추진하고 있다고 한다. 포르투갈 출신인 아모림 감독은 같은 포르투갈 국가대표인 미드필더 페르난데스를 밀란으로 데려오고 싶어한다는 것이다. 아모림 감독이 밀란 구단 측에 그의 영입을 강하게 밀어붙이고 있는 것으로 알려졌다.

만 32세의 맨유 주장인 페르난데스는 최근 마이클 캐릭 감독의 전술을 비판했고, 그후 본머스와의 프리미어리그 홈 경기에서 결장했다. 페르난데스는 지난 주중 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기에서 1대4로 패배한 후 캐릭 감독의 전술과 전략에 대해 인터뷰를 하면서 공개적으로 의문을 제기했다. 비판의 골자는 '용기가 부족했고 또 강한 전방 압박을 안 하는 이유를 모르겠다는 것'이었다. 이 발언 이후 캐릭 감독은 지난 25일 본머스와의 리그 홈 경기에서 페르난데스를 교체 명단에 포함시켰고, 결국 결장했다. 대신 주장 완장은 수비수 해리 매과이어가 찼다. 맨유는 0대3으로 완패했고, 캐릭 감독은 원하는 효과를 거두지 못했다. 맨유는 최근 8경기에서 3무5패로 깊은 부진을 이어갔다. 또 프리미어리그 개막 후 8경기서 1승4무3패 승점 7점으로 리그 16위로 추락했다.

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

이탈리아 매체 '칼초메르카토'는 전 스승인 아모림 감독은 페르난데스에게 올드 트래포드를 떠날 수 있는 기회를 제공할 준비가 돼 있다고 보도했다. 이 매체에 따르면 페르난데스가 오는 1월 겨울 이적시장에서 맨유를 떠나기 위해 현재 적극적으로 이적을 추진하고 있다고 한다. 그는 맨유와 2027년 6월까지 계약돼 있다. 맨유와 페르난데스의 재계약 논의는 사실상 중단된 것으로 알려졌다.

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epa13314136 AC Milan's coach Ruben Amorim reacts during the Italian Serie A soccer match between AC Milan and Atalanta in Milan, Italy, 18 October 2026. EPA/ROBERTO BREGANI

걸림돌은 있다. 현재 페르난데스가 세후 연봉 1020만유로를 받고 있다고 한다. AC밀란 구단 재정상 엄청난 고연봉으로 판단된다.

아모림 감독은 지난 1월, 팀 성적 부진 및 구단 경영진과의 충돌 등으로 맨유에서 사실상 경질됐다. 야인으로 지내다가 이번 시즌 시작 전 밀란 지휘봉을 잡았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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