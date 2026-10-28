[오피셜]'겨우 89만원이야' 스페인축구협회, FC바르셀로나에 '솜방망이' 벌금 징계→'이강인의 아틀레티코 에이스' 훌리안 알바레즈 무리한 이적 추진 일단락

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Susana Vera

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인축구협회가 이강인의 팀 동료이자 아르헨티나 국가대표 공격수인 훌리안 알바레즈(26·아틀레티코 마드리드)를 무리하게 영입을 추진한 것에 대해 FC바르셀로나에 벌금 602유로(약 89만원)를 부과했다.

아틀레티코 마드리드가 올해 여름 이적시장에서 알바레즈와 접촉과 관련해 스페인축구협회에 라이벌 구단 바르셀로나를 고발했다. 이에 대해 스페인축구협회가 28일(한국시각) 바르셀로나에 소액의 벌금을 부과했다. 여름, 유럽 이적시장을 뜨겁게 달궜던 알바레즈 이적 사가는 이번 벌금으로 일단락됐다. 앞서 며칠 전, 알바레즈는 아틀레티코 홈팬들에게 자신의 행동에 대해 공개 사과한 바 있다.

President of FC Barcelona Joan Laporta delivers a speech after receiving the "2026 Ballon d'Or Women's Club of the Year" trophy during the Ballon d'Or ceremony at the London Palladium Theatre in London, England, Monday, Oct. 26, 2026 . (AP Photo/Kin Cheung)

아틀레티코는 바르셀로나가 2030년 6월까지 계약돼 있는 알바레즈에게 서면으로 먼저 통보하지 않고 접근했다고 비판했다. 이번 벌금 처분은 스페인축구협회 규정 제133조에 따라 내려졌다고 로이터통신은 전했다. 아틀레티코는 국제축구연맹(FIFA)에도 고발했지만, FIFA는 해당 사건에 대해 관할권이 없다고 밝혔다.

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알바레즈는 지난 주말 데포르티보 아 코루냐전(1대0)에서 결승골을 터뜨린 후 사과했다. 그는 "실수였다. 팬들이 왜 화가 났는지 이해한다. 내가 팬의 입장이었더라도 화가 났을 것이다. 특히 제가 입단한 이래 보여주신 응원을 생각하면 더욱그렇다"고 밝혔다. 알바레즈는 여름 이적시장 내내 이적 추진으로 팀을 혼란스럽게 만들었다. 그는 북중미월드컵 기간 중 인터뷰에서 바르셀로나에서 뛰는 자신의 꿈을 이루고 싶다고 밝혔다. 아틀레티코 구단은 이사회까지 열어 알바레즈를 라이벌 바르셀로나로 이적시키는 일은 없을 것이라고 못박았다.

epa13318261 Julian Alvarez of Atletico (L) celebrates with teammates after scoring the 1-1 goal during the UEFA Champions League league phase match VfB Stuttgart against Atletico de Madrid, in Stuttgart, Germany, 20 October 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

이번 시즌 홈팬들로부터 자주 야유를 받았던 알바레즈는 데포르티보전 득점 이후 관중석의 일부 팬들로부터 기립박수를 받았다. 적대적이었던 홈팬들과의 관계가 풀리고 있는 신호라고 볼 수 있다. 알바레즈는 최근 두 경기 연속 득점에 성공하면서 전성기 시절의 폼으로 돌아가고 있다. 승점 25점인 아틀레티코(8승1무1패)는 라리가에서 선두 바르셀로나(9승1패)에 이어 승점 2점 차로 리그 2위를 달리고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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