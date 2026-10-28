'이게 팀이야, 라커룸에 들어가고 싶다' 맨유 레전드 웨인 루니의 선수단을 향한 분노 폭발 "뭘 하고 있는 거야, 선수들 신경조차 안 쓰고 있다"

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes reacts during the UEFA Champions League, league phase matchday 3, football match between Como 1907 and Manchester United at the Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, northen Italy on October 21, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)

Manchester United's Matthijs de Ligt, left, speaks to Manchester United's Bruno Fernandes as they leave the pitch at half time during the Champions League opening phase soccer match between Como and Manchester United in Como, Italy, Wednesday, Oct. 21, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 레전드 웨인 루니가 마이클 캐릭 감독의 거취가 일단 유임으로 확정된 가운데 맨유 선수단에 맹비난을 퍼부었다. 직전 본머스전(0대3 패)에서 보여준 맨유 선수들의 경기에 임하는 자세에 큰 실망을 한 것이다. 앞서 맨유 경영진은 캐릭 감독에게 일단 지휘봉을 계속 맡기기로 했다. 오는 주말 첼시와의 프리미어리그 원정 경기도 캐릭이 지휘하도록 했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

전 맨유 주장으로 현재 전문가로 활동하고 있는 루니는 맨유의 역대급 시즌 초반 부진이 계속되는 동안 선수들도 책임의 일부를 져야 한다고 주장했다. 그는 'X'의 스틱 투 유나이티드 영상에서 "선수들에게는 핑계의 여지가 없다고 생각한다. 본머스전이 끝난 후 팬들을 바라봤다. 선수들이 경기장을 돌아다닐 때 팬들의 표정을 볼 수 있었"면서 "경기 중에 선수들은 공에 충분히 빠르게 접근하지 못하고 있었다. 이는 매우 실망스러웠다. 라커룸에 들어가 그들을 앉혀놓고 '도대체 무슨 짓을 하고 있는 거냐. 이게 도대체 어떤 경기력이라고 생각하냐'고 물어보고 싶을 정도였다"고 말했다. 또 그는 "선수들은 아무런 감정도 없어 보였고, 신경조차 쓰지 않는 것처럼 보였다. 신경 쓰는 선수들이 일부 있을지 몰라도, 그들마저 끌려 내려가고 있다"고 비판했다.

맨유는 31일 영국 런던 스탬포드 브릿지에서 첼시와 프리미어리그 9라운드 원정 경기를 앞두고 있다. 맨유 경영진은 경질 압박을 받고 있는 캐릭 감독에게 좀더 기회를 주기로 한 것으로 알려졌다.

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Former England and Manchester United soccer star Wayne Rooney stands near the field before an NFL football game between Indianapolis Colts and Washington Commanders in London, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Ian Walton)

영국 매체 BBC 등은 캐릭 감독이 첼시전 벤치에도 앉을 것이라고 보도했다. 그렇다고 캐릭에게 이번 시즌 전체를 맡기기로 한 건 아니다. 일단 좀더 지켜보기로 한 것이다. 차기 감독 후보자와 접촉한 것으로 알려졌지만 감독 교체에 대한 시기를 두고 경영진 내에서 의견이 갈리는 것으로 보인다. 에디 하우(전 뉴캐슬 감독)와 율리안 나겔스만(전 독일 대표팀 감독)이 캐릭을 대체할 유력한 후보로 거론되고 있어, 캐릭 감독의 입지는 여전히 불안하다.

맨유는 최근 8경기에서 3무5패로 승리하지 못하고 있다. 또 프리미어리그 개막 후 8경기에서 1승4무3패 승점 7점으로 리그 16위로 추락했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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