[오피셜]'단 돈 90만원으로 끝' 이강인 '든든한 지원군' 훌리안 알바레즈 이적 논란…스페인축구협회, FC바르셀로나에 602유로 벌금 부과

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Deportivo de A Coruna - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 24, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Susana Vera

epa13329181 Atletico's Julian Alvarez (R) in action during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Deportivo de la Coruna in Madrid, Spain, 24 October 2026. EPA/JUANJO MARTIN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드) 이적 논란이 벌금 90만원으로 끝났다.

스페인축구협회는 소속 구단인 아틀레티코 마드리드에 서면 통지 없이 알바레즈에게 무단으로 접근한 FC바르셀로나에 602유로(약 90만원)의 벌금을 부과했다. 아틀레티코 마드리드는 국제축구연맹(FIFA)에도 이 문제를 제소했지만 관할권이 없다는 답변을 받았다. 결국 스페인축구협회의 징계로 사건은 일단락됐다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Violeta Santos Moura

2000년생 알바레즈는 2024년 여름 이적 시장을 통해 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 당시 그의 이적료는 8150만 파운드였다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈와 2030년 6월까지 계약했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다.

Advertisement

문제가 발생했다. 알바레즈는 2026년 북중미월드컵 기간 "FC바르셀로나에서 뛰는 것이 꿈"이라고 말했다. 팬들은 분노를 금치 못했다. 이런 상황에서 주안 라포르타 FC바르셀로나 회장은 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다. 우리는 수년간 알고 지낸 아틀레티코 마드리드와 그 경영진을 매우 존중한다. 그렇기 때문에 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 마드리드 CEO에게 전화를 걸어 우리가 보낸 제안을 다시 한번 공식적으로 확인했다"고 공식적으로 바람을 드러냈다.

Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez (C) is challenged by Espanyol's Spanish midfielder #22 Alex Calatrava (L) and Espanyol's German defender #05 Clemens Riedel during the Spanish league football match between RCD Espanyol and Club Atletico de Madrid at?RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on October 17, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

아틀레티코 마드리드와 FC바르셀로나는 기싸움을 벌였고, 알바레즈는 일단 아틀레티코 마드리드에 잔류했다. 그는 25일 데포르티보와의 스페인 프리메라리가에서 결승골을 터뜨려 팀의 1대0 승리를 이끈 뒤 "당시 발언은 내 실수였고, 내가 팬이라도 화가 났을 것"이라고 결국 고개 숙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com