'韓 초대형 호재' 혼혈 국대 카스트로프 초스피드 복귀. 아시안컵 출전 가능...모레노 감독 바로 뽑을까

사진=묀헨글라트바흐

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[스포츠조선 김대식 기자]옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)가 어깨 수술 후 약 석 달 만에 경기 명단에 돌아왔다. 아시안컵을 앞둔 대표팀에도 반가운 소식이다.

카스트로프는 28일(한국시각) 독일 묀헨글라트바흐의 보루시아 파크에서 열린 카를스루허와의 DFB 포칼컵 2라운드 경기에서 벤치에 이름을 올리며 복귀했다. 지난 8월 프리시즌 도중 어깨를 다쳐 수술대에 오른 뒤 전반기를 사실상 통째로 날릴 것이라는 전망이 나왔지만, 예상보다 빠르게 회복해 경기장으로 돌아왔다. 아쉽게도 출전은 불발됐다. 팀은 전반 39분 퇴장자가 발생했는데도 불구하고, 2대0으로 승리해 다음 라운드로 진출했다.

카스트로프의 부상은 지난 8월 초 독일 테게른제에서 열린 FC 로타흐-에게른과의 프리시즌 친선경기에서 발생했다. 후반전 중앙 미드필더로 나선 카스트로프는 2골을 터뜨리며 컨디션을 끌어올렸지만, 후반 21분 상대 선수와 별다른 충돌 없이 오른쪽 어깨에 극심한 통증을 호소하며 쓰러졌다. 독일 빌트에 따르면 현장에는 응급구조사 4명과 의사 1명이 투입됐지만 통증이 워낙 심해 어깨를 고정하는 처치에도 어려움을 겪었다. 카스트로프는 경기장을 빠져나오던 중에도 다시 주저앉았고, 경기는 약 10분간 중단됐다. 결국 들것에 실려 나간 그는 구급차로 병원에 이송됐다.

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진단 결과는 어깨 탈구였다. 처음에는 몇 주 결장이 거론됐지만 정밀검사에서 수술이 필요하다는 소견이 나왔다. 묀헨글라트바흐는 8일 공식 발표를 통해 수개월간 결장할 것이라고 알렸고, 카스트로프는 11일 자신의 SNS에 "수술은 잘 마쳤다. 이제 회복과 재활에 집중할 시간"이라고 밝혔다.

카스트로프에게는 올해 들어 또 한 번 닥친 시련이었다. 3월에는 소집 직전 리그 경기에서 다친 오른쪽 발목 염좌로 A매치 소집이 해제됐고, 4월에는 허벅지 부상까지 겹치며 시즌 막판 일정에 차질을 빚었다. 이번에도 부상 때문에 9월과 10월 A매치에는 합류하지 못했다. 그래도 2026년 북중미 월드컵 출전은 가능했다.

이번 부상 후 회복은 순조로웠다. 카스트로프는 앞서 비공개 팀 훈련에 복귀해 정상적으로 훈련을 소화했고, 이날 마침내 명단에 복귀했다.

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시점이 절묘하다. 모레노 임시 감독이 29일 11월 A매치 명단을 발표하기 때문이다. 경기력이 어느 정도일지는 아직 알 수 없지만, 모레노호에 발탁될 가능성은 충분하다. 카스트로프가 중앙 미드필더는 물론 측면과 수비까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어라는 강점을 갖고 있기 때문이다. 수비진에 고민이 커진 대표팀에서 활용 폭이 넓은 자원은 그만큼 반갑다. 2027년 아시안컵을 앞둔 대표팀에도 큰 호재다.