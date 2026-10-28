"마오쩌둥은 독재자" 음바페 발언 파문, 中시장 보이콧 움직임 보이자 라리가 회장 '화들짝'→주스페인 중국대사와 긴급 회동...'당사자' 음바페도 "진심으로 죄송" 사과 엔딩

AFP연합뉴스, SNS

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]킬리안 음바페의 독재자 발언 파문이 점점 커지고 있다.

하비에르 테바스 스페인 프리메라리가 회장까지 나섰다. 테바스 회장은 자신의 SNS를 통해 중국 국민에 사과한데 이어, 직접 주스페인 중국 대사까지 만났다. 테바스 회장은 자신의 X에 '오늘 주스페인 중국 대사와 회담을 가졌다. 음바페의 발언으로 발생한 상황을 논의하고, 이번 사태를 극복할 수 있는 해결책을 모색하기 위한 자리였다'며 '지난 몇 년 동안 라리가는 중국 당국, 축구 관련 기관, 방송 사업자, 현지 기업들과 긴밀하게 협력해 왔다. 우리는 중국 슈퍼리그와 체결한 2029년까지 유효한 전략적 협약을 비롯해 중국중앙방송총국(CCTV)과의 협약 및 여러 공동 프로젝트가 앞으로도 성공적으로 이어지기를 바란다'고 했다.

이어 '우리가 지켜나가고 더욱 강화해야 할 것은 상호 존중과 신뢰, 협력을 바탕으로 구축해 온 양측의 관계'라며 '한 개인의 발언으로 인해 지금까지 이뤄낸 중요한 성과들이 훼손되거나, 라리가의 대회들을 지켜보는 수백만 명의 중국 팬들에게 피해가 돌아가는 일이 없도록 하겠다'고 했다. 마지막으로 '중국은 현재도, 앞으로도 라리가의 전략적 파트너로 남을 것'이라고 강조했다.

Advertisement

AP연합뉴스

음바페는 최근 논란의 중심에 섰다. 그는 27일(한국시각) 프랑스의 온라인 인터뷰 시리즈인 '더 브리지'에 출연해 그의 얼굴을 이용해 만든 '밈' 가운데 무엇이 가장 웃기냐는 질문을 받고는 "중국 독재자 얼굴 위에 내 얼굴을 합성한 거다. 나는 친구와 게임할 때 그 밈을 자주 쓴다"라고 말했다.마오쩌둥 전 중국 국가주석을 독재자라고 지칭한 이 인터뷰는 SNS를 통해 빠르게 퍼졌다. 음바페는 해당 인물이 누구인지를 구체적으로 밝히지 않았지만, 방송 제작진이 음바페의 얼굴과 마오쩌둥의 얼굴을 합성한 이미지를 삽입했다.

이번 발언으로 중국 대륙이 분노했다. 음바페에 대한 비난에 나섰다. 중국 소셜미디어 웨이보의 실시간 검색어 상위 10개 중 6개가 음바페의 발언과 관련된 것이었다. 둥펑음료, 멍뉴, 부수이라, 밀크그라운드 등 중국 브랜드들이 잇따라 성명을 내고 음바페와의 광고 협력을 중단한다고 발표했다. 중국 정부도 나섰다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 음바페와 관련된 질문을 받고는 "중국 인민의 감정을 상하게 하는 언행은 자연히 중국 사회 각계의 집단적인 저항을 불러일으킬 것"이라고 목소리를 높였다.

AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

관영 중국중앙TV(CCTV)는 27일부로 음바페가 뛰는 스페인 프리메라리가와 음바페 관련 경기 중계를 전면 중단한다고 발표했다. 음바페가 출연한 광고도 모두 내렸다. 중국축구협회(CFA) 또한 음바페와 그의 소속팀인 레알 마드리드를 향해 "중국과 관련된 잘못된 발언"에 대해 "공식적이고 공개적인 사과"를 할 것을 촉구했다.

Advertisement

결국 음바페가 고개를 숙였다. 음바페는 프랑스어, 영어, 중국어로 된 성명서를 통해 "제 발언으로 상처받은 모든 분께 사과드린다. 결코 그런 의도는 아니었다. 저는 중국 국민과 그들의 역사를 깊이 존중하며, 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다. 이어 "최근 인터뷰 도중 내 모습이 담긴 이미지를 보고 반응하는 과정에서 부적절한 발언을 했다. 이로 인해 중국 내 많은 분들과 전 세계 중국인 공동체에 상처를 드렸다는 점을 이제야 깨달았다"고 말했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com