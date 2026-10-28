이건 손흥민이 잘못했네...前 일본 국대 주장 섭섭해 미칠 지경 "한식 사준다고 했는데..."

사진캡쳐=제팬풋볼

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]일본 대표팀 주장 출신 수비수 요시다 마야(LA 갤럭시)가 같은 LA를 연고로 하는 라이벌 손흥민(LAFC)과의 에피소드를 전했다.

일본 매체 큐올리는 27일 요시다가 한 라디오 프로그램인 '요시다 마야 Treasure in Talk'에 출연해 손흥민을 언급했다고 전했다. 요시다는 "LAFC에 소속되어 있는 한국 대표 손흥민 선수. LA는 코리아타운이 있고, 한인 커뮤니티도 정말 크다"고 운을 뗐다. 이어 "'한식 먹으러 같이 가자'고 말했는데, 아직도 안 데려가 준다. 지난번에 약속까지 했었는데 말이다"라며 손흥민과의 일화를 전했다.

아마 두 선수는 경기장에서 만났던 것으로 보인다. 요시다는 미국 메이저리그사커(MLS) 선배다. 2023시즌 여름 이적시장에서 유럽 생활을 청산하고 LA 갤럭시로 이적했다. 지금까지 팀의 주전으로 활약하면서 리더십을 인정받아 팀의 주장까지 맡고 있다.

Advertisement

손흥민과도 대결한 적이 아직까지는 없다. 손흥민은 LA 갤럭시와 지금까지 2차레 맞대결을 벌어졌지만 그때마다 마야는 결장했다. 지난 26일 열렸던 LAFC와 LA갤럭시의 경기에서도 두 선수의 맞대결은 불발됐다. 하지만 경기장에서 끝난 후 대화를 나눈 것으로 추측된다. 매체는 진지하고 심각한 어조는 아니었다고 덧붙였다.

사진캡쳐=iwmbuzz

두 선수가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 자주 만났기 때문에 친분이 있을 것이다. 요시다는 일본 대표팀 주장을 지내며 통산 127경기에 출전한 베테랑으로 네덜란드, 잉글랜드, 이탈리아, 독일 등 유럽 무대에서 오랜 기간 활약했다. 특히 사우샘프턴에서 200경기 가까이 뛰었기 때문에 손흥민과 자주 볼 수밖에 없었다.

매체는 요시다가 손흥민과의 한식 식사 약속을 기대하고 있었던 것으로 보이지만 아직 실현되지는 않은 듯하다고 전했다. 코리아타운이 있는 LA에서 두 선수가 한자리에 앉아 한식을 먹는 모습은 한일 팬들에게도 흥미로운 장면이 될 전망이다.