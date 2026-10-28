"이강인 유니폼 팔러 왔다' 충격 주장 완전히 틀렸다...스페인 유력 매체 "그런 목적으로 데려온 선수 아냐"

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 라리가 10라운드까지 팀 내 주요 지표에서 선두권에 오르며 존재감을 입증하고 있다.

스페인 매체 마르카는 28일(한국시간) '이강인은 유니폼을 팔기 위해 데려온 선수가 아니다'라고 보도했다. 매체는 '메트로폴리타노 수뇌부는 이강인의 영입 배경을 설명하며 이같이 언급했다'고 덧붙였다.

이어 마르카는 이강인이 팀에서 얼마나 중요한 선수인지를 기록을 통해서 설명했다. '이강인은 헌신적이고, 끊임없이 노력하며, 뛰어난 재능을 겸비한 데다 '모든 역할을 다 해낼 준비가 된' 축구선수다. 기록은 거짓말을 하지 않으며, 라리가 10라운드가 지난 시점에서 그가 팀 내 1위를 달리고 있는 지표는 실로 다양합니다. 유럽 엘리트 무대에 처음 이름을 알렸던 발렌시아 유스 시절부터 다져진 기량이 아틀레티코에서 한층 더 빛을 발하고 있다'고 분석했다.

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마르카는 이강인이 팀 내 최다인 유효 슈팅 16회를 기록 중이라고 전했다. 알렉스 바에나(15회), 조나단 데이비드(12회)가 뒤를 잇고 있다. 매체는 공식 데뷔전이던 말라가전에서 터뜨린 골도 이강인의 용맹한 플레이 스타일을 보여준다고 분석했다.

수비 가담도 돋보인다는 분석이다. 매체는 이강인이 마르코스 요렌테와 함께 팀 내 최다 수비 파울(8회)을 기록 중이며, 줄리아노 시메오네와 함께 팀 내 최다인 경합 승리 38회를 올렸다고 밝혔다. 마르카는 이를 두고 ''성실한 노력은 타협의 대상이 아니다'라는 디에고 시메오네 감독의 철학에 부합하는 대목으로 평가했다. 보기엔 다소 왜소해 보이는 체구에도 불구하고, 이강인이 아틀레티코 유니폼을 입고 나설 때마다 아낌없는 헌신을 쏟아붓는 것을 가로막을 수는 없다'고 덧붙였다.

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마지막으로 매체는 '이강인을 가장 잘 설명하는 특징은 발밑에 공을 두었을 때 상대 수비 균열을 일궈내는 능력이다. 이강인이 기록한 16회의 완료된 드리블 수치를 넘어서는 선수는 팀 내에 단 한 명도 없다. 이는 팀 내에서 가장 뛰어난 테크니션이라 할 수 있는 훌리안 알바레스보다 2회 더 많은 수치다. 이 덕분에 팀 내에서 두 번째로 많은 파울을 얻어낸 선수(11회)에 이름을 올리고 있다. 이강인은 모든 역할을 다 해낼 수 있는 유능한 선수다. 결코 유니폼만 팔기 위해 온 선수가 아니다'고 했다.