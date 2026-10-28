[공식발표] 린가드 한국 떠나지 말았어야 했다...갈비뼈 골절 심각 부상, 팀은 2부 강등 최대 위기

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[스포츠조선 김대식 기자]K리그에서 재기에 성공했던 제시 린가드(코린치안스)가 브라질에서 또 하나의 악재를 만났다. 팀이 강등 위기에 놓인 가운데 갈비뼈 부상까지 겹쳤다.

코린치안스는 27일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 린가드가 갈비뼈(늑골) 6번과 7번에 미세 골절(실금) 부상을 입었다고 발표했다. 구단에 따르면 77번을 달고 뛰는 린가드는 이미 집중 회복 치료에 들어갔고, 당분간 팀 훈련과 분리해 개인 훈련 형태로 훈련을 소화할 예정이다. 의무팀은 정상 팀 훈련 합류 가능 여부를 매일 재평가한다.

린가드는 어차피 다음 경기에는 나설 수 없다. 오는 31일 열리는 미라솔과의 브라질 1부 리그 경기에 징계(경고 누적 등)로 결장하기 때문이다. 부상 부위가 회복할 시간을 번 셈이지만, 팀 상황을 감안하면 마냥 반길 수만은 없다.

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사진=코린치안스

린가드는 FC서울을 떠난 뒤 올해 3월 코린치안스에 입단하며 많은 이들을 놀라게 했다. 그러나 브라질 생활은 순탄치 않았다. 입단 직후 팀은 리그 10경기에서 2승 4무 4패로 16위에 처져 있었고, 린가드가 합류하자마자 4월에 도리바우 주니오르 감독이 경질되며 페르난두 지니스 감독이 선임됐다. 지니스 감독마저 이달 초 성적 부진으로 경질됐다. 시즌 도중 두 번째 사령탑 교체다. 코린치안스는 이후 클라렌스 세도르프 감독을 선임해 반전을 노렸다.

성적은 좀처럼 오르지 않았다. 지니스 감독 경질 당시 코린치안스는 리그 7연패에 빠져 16위로 추락했고, 17위 인테르나시오나우와의 승점 차는 1점뿐이었다. 세도로프 선임으로 반등을 원했지만 감독 교체 후 2경기에서 1무1패로 이제 강등권인 18위까지 추락했다. 브라질 1부 리그는 17위부터 20위까지 4개 팀이 강등되는 구조다.

로이터연합뉴스

린가드도 부진을 피하지 못했다. 린가드는 지니스 감독 경질 시점까지 31경기에서 2골-1도움에 그쳤다. 서울 시절의 활약과는 분명히 거리가 먼 모습이다. 부상까지 안은 린가드가 강등 위기의 팀을 어떻게 구해낼지 관심이 쏠린다.