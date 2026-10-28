'헤드락+엎어치기' 이게 한국 차세대 스트라이커가 뛰는 리그...축구 아닌 UFC 난장판 논란

사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]이건 축구인가, 패싸움인가. 오현규가 뛰고 있는 튀르키예 리그에서 믿을 수 없는 일이 벌어졌다.

갈라타사라이는 28일(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 RAMS 파크에서 열린 페네르바체와의 2026~2027시즌 튀르키예 수페르리가 9라운드에서 2대1로 승리했다. 갈라타사라이는 1위를 질주했다.

경기 후 영국 더 선은 '갈라타사라이와 숙적 페네르바체의 수페르리그 맞대결이 경기 종료 후 집단 몸싸움으로 얼룩지며 난장판으로 끝났다. '이스탄불 더비'에서 2대1로 패한 페네르바체 선수들이 분노를 폭발시키자 코칭스태프와 관계자들까지 그라운드로 뛰어들어야 했다'고 보도했다.

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라이벌 구도의 대결이라고 해도, 경기 초반부터 심상치가 않았다. 더 선은 '이번 경기는 경기 시작 1분 만에 페네르바체의 로멜루 루카쿠와 갈라타사라이 주장인 압둘케림 바르다크치 사이에 신경전이 벌어지며 일찍이 험악한 분위기가 조성됐다. 갈라타사라이 주장 바르다크치가 넘어지는 과정에서 벨기에 스트라이커 루카쿠의 팔을 잡아챘고, 심판이 선수들을 불러 모아 진정시켜야 했다'고 했다.

사진캡쳐=더선

초반부터 거친 분위기를 연출했던 두 팀은 경기 후 폭력적인 다툼을 벌였다. 매체에 따르면 종료 휘슬이 울린 후 페네르바체의 케렘 아크튀르코글루가 강하게 항의하자, 바르다크치가 자국 선수들을 떼어놓는 영상이 소셜 미디어에서 화제가 되었다. 아크튀르코글루는 즉시 제지당했으나, 미드필더 마테오 겐두지와 갈라타사라이 스태프 간에 또 다른 몸싸움이 벌어졌다.

신경전이 동시에 여러 군데에서 발발하자 경기장은 완전히 난장판이 됐다. 더 선은 '이에 수많은 선수들과 경기장 경호원들까지 엉켜들었고, 세 번째 충돌 상황에서는 잉글랜드 출신 아치 브라운이 상대 주장 바르다크치의 목을 안아 헤드록을 건 뒤 그라운드에 함께 뒹굴기도 했다'고 전했다. 영상을 확인해보면 브라운과 바르다크치는 완전히 레슬링 선수처럼 경기장에서 나뒹굴었다. 주먹을 휘두르지는 않았지만 폭력적인 행위를 저질렀기 때문에 출장 정지와 같은 징계를 받을 것으로 예상된다.