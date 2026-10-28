캐릭 경질 못한 충격적 이유 나왔다→공식 확인까지 40시간 걸려…"맨유가 후임자 선정 실패"

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독에게 한 번 더 기회를 준 것이 아니었다. 구단이 새로운 사령탑 영입에 실패한 것이 문제였다.

영국 매체 '더선'은 28일(한국시각) '맨유는 첼시전 전에 캐릭을 경질할 계획이었지만 후임자 선정에 실패했다'고 단독 보도했다.

매체는 '맨유는 이번 주 캐릭을 경질할 계획이었지만, 후임자를 결정하지 못하면서 캐릭에게 한 차례 더 기회를 주게 됐다'며 '구단 내부 관계자들은 캐릭과 선수들에게 상황을 반전시킬 기회가 주어질 것이라고 강조했다'고 전했다.

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지난 25일 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 맨유가 본머스에게 0대3으로 충격패를 당한 뒤 캐릭의 유임을 공식적으로 확인하기까지 무려 40시간이 걸렸다. 구단이 감독 교체를 신속하게 진행하지 못하면서 발표가 지연된 것이다.

물론 캐릭은 아직 안심할 수 없는 상황이다. 수뇌부는 아직까지 캐릭의 후임자로 누구를 선임할지 만장일치로 합의하지 못한 것으로 알려졌다. 캐릭은 당장의 경질을 면하긴 했지만, 첼시전 이후까지 유임을 장담할 수 없다. 맨유는 현재 8경기 연속 무승에 빠져 있으며, EPL 16위에 머물러 있다.

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쟁쟁한 경쟁자들이 맨유의 차기 사령탑 후보로 물망에 오르고 있다. 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독과 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독이 가장 유력하다는 평가가 나온다. 이들은 지난 시즌 후반기에는 맨유 감독직 후보군에 포함되지 않았다. 앞서 언급됐던 파비안 휘르첼러 브라이턴 감독도 사실상 차기 감독 후보에서 제외된 상태다. 휘르첼러 감독을 데려오기 위해서 브라이턴에 지급해야 할 막대한 보상금이 걸림돌이다. 우나이 에메리 애스턴 빌라 감독은 맨유 내부에서 지지를 받고 있지만, 오는 2029년까지 지금의 팀과 계약을 맺고 있어 영입 비용이 상당할 전망이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com