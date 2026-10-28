고종현 성남전 팔꿈치 가격, 경고 판정→결국 오심이었다...KFA '명백한 퇴장, VAR 미개입도 오류' 인정[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]결론은 오심이었다.

대한축구협회(KFA)는 28일 지난 25일 탄천종합운동장에서 열린 성남FC와 수원 삼성의 '하나은행 K리그2 2026' 30라운드 판정에 대한 프로심판평가협의체의 규칙 해석 및 검토 결과 등을 담은 판정 브리핑을 공개했다.

당시 전반 23분 코너킥 상황에서 수원 수비수 고종현이 몸싸움 중 정승용의 얼굴을 가격했다. 정승용은 그대로 쓰러져 고통을 호소했다. 공과 무관하게 얼굴을 팔꿈치로 가격했지만, 당시 박정호 주심은 경고를 주는데 그쳤다. 무엇보다 VAR실에서는 주심에게 '온필드리뷰'조차 권고하지 않았다.

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얼굴을 가격 당한 정승용은 전반 남은 시간을 소화했지만, 결국 하프타임 자진해서 그라운드를 떠났다. 정승용은 곧바로 응급실로 향한 것으로 전해졌다. 경기 후 김해운 성남 감독은 "눈이 너무 부어올라 보이지 않는다며 교체를 요청했다"며 "팔꿈치로 가격해 눈이 그렇게 멍들고 부어올랐을 정도면 그 상황에 대해 더 명확히 짚었어야 했다"고 아쉬움을 드러냈다.

성남은 숫적 우위의 기회를 날린채 결국 0대2로 패배했다. 공교롭게도 이 판정 3분 뒤인 26분 강현묵의 결승골이 터졌다. 수원은 7연승을 달리며, 선두를 더욱 공고히 했다.

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경기 후 해당 판정에 대한 논란이 이어졌고, 결국 프로심판평가협의체는 명백한 오심으로 결론 내렸다.

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프로심판평가협의체는 "당시 주심은 고종현의 행위에 대해 무모한 도전으로 판단해 경고를 부여했고, 비디오판독 심판은 온필드리뷰를 권고하지 않았다"며 "그러나 경기규칙 제12조(파울과 불법행위)에 따르면 선수가 볼에 도전하지 않고 상대편 또는 다른 사람의 머리나 얼굴을 손/팔을 이용해 의도적으로 가격한 경우, 그 힘이 무시할 만한 수준이 아니라면 '난폭한 행위'로 처벌하도록 명시하고 있다"고 설명했다.

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이어 "당시 고종현의 팔꿈치를 사용한 안면 가격 행위는 볼 경합과 무관하게 이뤄졌으며, 접촉 부위와 충격 강도 역시 무시할 만한 수준으로 볼 수 없다"며 "따라서 현장 주심이 부여한 경고 조치는 적절하지 않으며, 난폭한 행위에 따른 퇴장 조치가 적절한 판정(오심)이다. 아울러 퇴장성 반칙을 놓친 명백하고 명확한 오류에 해당하므로 VAR 심판 역시 주심에게 온필드리뷰를 적극 권고해 개입했어야 하는 장면(오심)"이라고 덧붙였다.

당시 판정이 오심이라는 결론이 나온 만큼, 고종현은 향후 한국프로축구연맹 상벌위원회에 회부돼 사후징계를 받을 수도 있다. KFA는 "앞으로도 프로 심판진에 대한 체계적인 분석 교육과 객관적인 평가를 통해 리그 판정의 신뢰도를 더욱 높일 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com