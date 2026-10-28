'일단 유임→마이클 캐릭은 시한부 감독' 맨유 경영진, 11월 A매치 주간에 감독 교체 결정한다..'첼시-로마-애스턴빌라전, 매 경기 지뢰밭'

Manchester United soccer team manager Michael Carrick arrives at the team's training center in Manchester, England, Tuesday Oct. 27, 2026. (Annabel Lee-Ellis/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 노주환 기자]위기의 맨체스터 유나이티드는 일단 마이클 캐릭 감독을 바로 경질시키지 않기로 했다. 오는 주말 첼시와의 프리미어리그 원정 경기를 맡기기로 했다. 바로 사령탑에 변화를 주기 어렵기 때문이다. 한마디로 캐릭이 잘 해서 유임시키는 게 아니다. 후임 사령탑을 뽑기 위해선 시간이 필요하다. 영국 매체 '플래시스코어'는 오는 11월 A매치 브레이크에 맨유 경영진이 사령탑 교체 결단을 내릴 수 있다고 전망했다.

INEOS chairman Sir Jim Ratcliffe reacts on stage during the inauguration of the Greensand carbon capture and storage (CCS) project in Esbjerg, Denmark, on September 18, 2026. Greensand is the first project in the European Union designed to demonstrate a full CCS value chain, including the capture, transport and storage of carbon dioxide in depleted oil and gas reservoirs beneath the North Sea. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

영국 매체 BBC, 스카이스포츠 등은 맨유 구단이 캐릭에 대해 계속 지지를 보낸다고 28일 보도했다. 그렇지만 맨유 경영진은 이미 후임 감독을 찾기 위한 절차를 시작한 것으로 알려졌다.

현재 상황은 솔샤르, 에릭 텐 하흐, 룬벤 아모림 감독 시절 구단 수뇌부가 조치를 취할 적절한 시점을 결정하는 데 애를 먹었던 과거 교체 사례들을 떠올리게 한다. 맨유는 또 감독에게 시간을 더 줄 것인지, 아니면 결단을 내리고 변화를 모색할 것인지 결정해야 하는 선택의 순간에 직면했다. 맨유 구단은 직전 아모림 감독을 시즌 중반인 지난 1월초 경질했고, '소방수'로 캐릭 임시 감독을 데려와 시즌을 마무리했다. 캐릭은 다행히 맨유를 리그 3위로 이끌었고, 정식 감독 계약을 했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo

캐릭은 지난 주말 본머스전 0대3 완패 이후 구단 경영진과의 미팅에서 역할에 완전히 전념하고 있으며 상황을 반전시키겠다는 강한 의지를 전달한 것으로 알려졌다. 후임 감독을 확정하지 못한 구단 수뇌부도 캐릭이 입지를 회복할 가능성을 완전히 배제하지 않았다고 한다. 소식통들은 향후 몇 주가 이번 시즌의 성패를 가를 중요한 시기가 될 것으로 보고 있다.

따라서 11월 A매치 주간이 변곡점이 될 수 있다. 만약 맨유가 감독 교체가 필요하다고 결정할 경우, 경기 일정이 잠시 중단되는 이 시기를 활용해 변화를 줄 가능성에 무게가 실린다. 맨유는 오는 11월 9일 애스턴빌라와의 리그 홈 경기 이후 A매치 휴식기에 들어간다. 그 다음 일정은 11월 23일 리버풀과의 리그 원정 경기다. 브레이크 전에 첼시, AC로마(11월 4일 홈), 애스턴빌라전까지 3경기를 치르게 된다. 매 경기가 살떨리는 '지뢰밭'이 될 것이다.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United fans protest against owners Jim Ratcliffe and the Glazer family outside the stadium before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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맨유 경영진은 머리가 복잡할 수 있다. 11월 A매치 주간에 결정하지 못할 경우 올해를 넘길 수 있다. 결국 지난 시즌처럼 1월에 더 살떨리는 시점에 감독 교체 결정을 내려야 한다. 물론 맨유 선수단이 각성해 팀 분위기와 성적을 180도 반전할 여지도 있다.

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따라서 맨유는 이상적으로는 캐릭을 지지하고 싶어 하지만, 다가오는 이 시기는 향후 행보에 대해 단호한 결정을 내릴 시점을 잡을 수 있다. 결국 첼시, 로마, 애스턴빌라전 결과는 매우 중요하다. 결과에 따라 감독 교체 시점이 빨라질 수도, 늦춰질 수도 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com