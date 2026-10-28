"브루노 입 다물고, 사우디로 꺼져라" 맨유 레전드 파격 독설…주장으로서 용서할 수 없는 망언 '강력 비판'

브루노 페르난데스. 사진=센트레 데빌스

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드 레전드 폴 스콜스가 주장 브루노 페르난데스에게 독설을 퍼부었다.

영국 매체 '데일리 메일'은 28일(한국시각) '스콜스는 페르난데스에게 유럽 축구계를 떠나야 한다고 말했다'며 '지난주 코모전 패배 이후 마이클 캐릭 감독의 전술에 의문을 제기했기 때문이다'고 보도했다.

맨유는 지난 22일 UEFA 챔피언스리그 경기에서 코모에게 1대4로 패했다. 페르난데스는 코모를 상대로 맨유가 일대일 대인 압박을 하지 않기로 한 결정을 비판하며, 그 때문에 상대 팀이 자신감을 키울 수 있었다고 주장했다. 캐릭 감독이 전술적으로 잘못된 판단을 내렸느냐는 질문에 페르난데스는 "그건 감독과 코칭스태프가 판단할 일이지, 내가 판단할 일이 아니다"고 말했다.

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폴 스콜스. 사진=센트레 데빌스

이후 스콜스는 페르난데스를 맹비난하면서 그의 발언을 용서할 수 없다고 주장했다.

스콜스는 한 팟캐스트에 출연해 "지난주 페르난데스가 한 말은 용서할 수 없는 일이라고 생각한다"며 "이제 그를 어느 팀에 데려다 놓더라도 그에게 주장을 맡길 수 있겠는가?"라고 물었다.

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또 스콜스는 "내 생각에는 그가 유럽 축구계를 떠나 사우디아라비아로 가야 할 것 같다"며 "그냥 다른 사람들에게 방해가 되지 않도록 떠나라는 것"이라고 비판했다. 이어 "그 발언 이후로는 어떤 감독도, 어떤 코칭스태프도 그를 신뢰할 수 없을 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.

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스콜스가 페르난데스의 행동을 비판한 것은 이번이 처음이 아니다. 시즌 첫 경기인 헐 시티전 패배 이후 맨유 주장인 페르난데스가 팀의 경기력을 공개적으로 비판하자, 스콜스는 그에게 "입을 다물라"고 말하기도 했다.

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페르난데스는 2020년 스포르팅 리스본에서 맨유로 이적한 이후 줄곧 팀의 핵심 선수로 활약해 왔다. 하지만 이번 시즌에는 경기력이 떨어진 모습을 보이고 있다. 그는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 도움 신기록인 21도움을 작성했다. 그러나 이번 시즌에는 7경기에서 3골을 넣고 있지만, 도움은 1개에 불과하다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com