'최고 파트너' 손흥민 빼고 다 있네...'발롱도르' 케인 축하파티, 토트넘 친구 대거 참석

사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민도 해리 케인을 직접 축하해주지 못해 아쉬웠을 것이다.

케인은 27일(이하 한국시각) 영국 런던 팔라디움 극장에서 열린 2026년 발롱도르 시상식에서 남자 부문 수상자로 선정됐다. 킬리안 음바페(레알 마드리드)가 2위, 라민 야말(바르셀로나)이 3위였다. 잉글랜드 선수가 발롱도르를 받은 것은 2001년 마이클 오언 이후 25년 만이다. 케인은 2025~2026시즌 공식전 56경기에서 64골 8도움을 올리며 최다 득점자에게 주는 게르트 뮐러 트로피도 함께 들어 올렸다.

케인은 발롱도르를 수상한 뒤에 축하 파티를 열었다. 전현직 토트넘 선수들이 대거 참석했다. 영국 풋볼 런던은 27일 '케인이 런던에서 열린 자신의 발롱도르 수상 축하 파티에서 토트넘의 스타 벤 데이비스는 물론, 전 동료인 에릭 다이어, 맷 도허티와 함께하는 모습이 포착되었다. 토트넘 유스 출신인 케인은 반가운 얼굴들이 대거 참석한 애프터 파티를 열며 세계 최고의 선수 자리에 오른 것을 공식적으로 축하했다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

만약 손흥민이 최소한 유럽에서 뛰고 있었다면 자리에 함께 했을 가능성이 높다. 케인과 손흥민의 우정은 토트넘에서 각별했기 때문이다. 손흥민은 발롱도르 시상식이나 축하 파티에는 자리를 할 수 없었지만 개인 SNS를 통해 "축하해 나의 GOAT(Greatest Of All Time)"라며 케인에게 축하 메시지를 전했다.

케인이 올린 발롱도르 게시글에도, 손흥민은 "누구보다 더 많은 축하를 받을 자격이 있다. 내 파트너에게 큰 축하를 전한다"고 댓글을 남겼다. 손흥민의 댓글에는 무려 11만 좋아요가 찍혔다. 전 세계가 인정할 수밖에 없는 손케듀오의 활약을 잊지 못한 팬들이 많은 것이다.

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풋볼 런던 또한 'SNS에서도 수많은 유명 인사들이 그의 성과에 축하를 보냈으며, 그중 손흥민의 메시지가 가장 큰 화제를 모았다. 손흥민은 케인이 이적한 지 2년 뒤, 엔제 포스테코글루 감독 지휘 아래 달성한 역사적인 유로파리그 우승을 끝으로 토트넘을 떠나 LAFC로 이적했다. 두 사람은 경기장 안팎에서 깊은 유대감을 형성해 왔으며, 손흥민의 메시지는 두 사람의 변함없는 관계를 잘 보여주었다'고 했다.

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신화통신

손흥민이 참석하지 못했지만 축하 행사에는 다른 토트넘 절친들이 대거 참석했다. 풋볼 런던은 '케인의 아내 케이티 굿랜드와 가족들이 단상 위에 있는 모습이 담겨 있다. 그 바로 아래에는 맷 도허티, 에릭 다이어, 벤 데이비스가 서 있었으며, 제임스 매디슨 역시 영상에 직접 찍히지는 않았으나 현장에 함께 참석한 것으로 확인되었다'고 언급했다.

도허티와 다이어는 현재 토트넘 소속도 아니지만 먼 길을 달려왔다. 매체는 '다이어는 케인을 따라 바이에른 뮌헨으로 이적한 뒤 현재 AS 모나코에 합류했고, 도허티는 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 소속 셰필드 유나이티드와 계약을 맺고 있다'고 설명했다.