英매체 소신 발언 "이제 20대 초반 손흥민 같은 선수 발견할 수 없다"...토트넘 발롱도르급 유망주 스타 영입 불가능

사진=EPL

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[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 이제 손흥민 같은 영입을 해내기 어렵다.

영국 디 애슬래틱은 28일(한국시각) 토트넘에서 키운 해리 케인이 발롱도르를 수상했다는 점을 강조하면서 앞으로 이런 스타를 찾을 수 있을지 의문을 품었다.

근 15년 동안 토트넘에서 뛰었던 스타는 케인을 포함해 손흥민, 루카 모드리치, 가레스 베일이 있었다. 매체는 '손흥민은 발롱도르 순위에서 탑 10에 들지는 못했다. 하지만 카림 벤제마가 수상했던 2022년에는 11위에 이름을 올렸다. 토트넘에서 보내는 10년 동안 그가 보여준 기량과 꾸준함은 그를 경기 내 최고의 공격수 중 한 명으로 각인시켰으며, 양발을 자유자재로 사용하는 골 결정력과 스피드, 우아함을 모두 겸비한 보기 드문 선수로 만들었다'며 손흥민의 활약상을 언급했다.

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이어 '2023년 케인의 이적과 2025년 손흥민의 이탈은 토트넘에 질문을 던졌습다. 이들 네 명은 단순하게 꾸준히 승리를 가져다주는 선수일 뿐만 아니라, 클럽의 브랜드와 정체성 그 자체였기 때문이다. 팀이 휘청거릴 때조차 토트넘은 세계 최고의 선수들을 볼 수 있는 클럽'이었다며 '토트넘은 다음 위대한 선수를 어디에서 찾아야 할까? 어떻게 이 월드클래스 스타들의 계보를 이어갈 수 있을까?'라는 의문부호를 품었다.

England's soccer player Harry Kane holds the player of the year trophy during the Ballon d'Or ceremony at the London Palladium Theatre in London, England, Monday, Oct. 26, 2026 . (AP Photo/Kin Cheung)

현실적으로 유스에서 터진 케인이나 저렴한 금액으로 영입해 손흥민처럼 성공한 케이스를 기대하는 건 어렵다. 디 애슬래틱은 '모드리치, 베일, 손흥민의 영입은 토트넘 역사상 손꼽히는 최고의 계약이었다. 토트넘은 2015년에는 바이어 레버쿠젠에서 23세의 손흥민을 2200만파운드(약 391억원)에 데려왔다. 최근 몇 년간 잉글랜드 프리미어리그 클럽들이 진행한 이적 중 이보다 더 훌륭한 투자는 찾아보기 힘들다'고 분석했다.

이제 잉글랜드 빅클럽들이 어린 유망주를 저렴한 금액에 데려오는 케이스는 거의 없다. 리그에서 검증된 선수를 데려오기 때문이다. 최근 토트넘도 도미닉 솔란케, 히샬리송, 모하메드 쿠두스 등 이미 리그에서 실력을 입증한 선수 위주로 영입을 진행했다.

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사진=토트넘

디 애슬래틱은 '이제 과거와 같은 방식으로 20대 초반의 모드리치나 손흥민을 시장에서 발견할 수는 없다. 이는 토트넘을 어려운 상황에 빠뜨렸다. 토트넘에서 세계적인 선수로 성장할 수 있는 원석을 영입하겠다는 더 야심 찬 희망은, 2019년 리옹으로부터 영입했던 탕기 은돔벨레의 실패 이후 사실상 접어둔 상태'라고 했다.

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이번 시즌 영입한 마테우스 페르난데스에게 가능성을 걸고 있는 토트넘이지만 페르난데스는 손흥민처럼 저렴한 돈으로 데려온 선수가 아니다. 8500만파운드(약 1511억원)라는 구단 역대 최고 수준의 이적료를 지급했다. 앞으로 손흥민 같은 케이스가 나온다면 기적이나 다름없다.