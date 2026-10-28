"손에 맞아도 핸드볼 반칙이 아니라니, 심판 수준 심각하다" 일본도 심판 문제로 시끌시끌…日 전설의 아이디어는 '처우 개선', 속내는 따로 있었다

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구 전설 혼다 케이스케가 최근 일본 내 심판 판정 문제에 대한 의견을 밝혔다.

최근 J2리그 후지에다 NYFC의 마키노 토모아키 감독은 리그 심판 판정 수준이 심각하게 낮다며 강하게 불만을 표출했다. 이 인터뷰를 접한 혼다는 지난 25일 개인 SNS를 통해 "축구 심판 문제와 관련하여, 단기적인 해결책은 예산을 재분배해 심판에 대한 처우를 개선하는 것이다. 이를 통해 우수한 인재를 유치하고 경쟁력을 높일 수 있다"라고 말했다.

이어 "재원은 현재 프로 지도자 자격증 프로그램에 투입되는 비용을 줄여 마련할 수 있을 것"이라고 적었다. 일본 축구대표팀 감독직에 관심을 보여온 혼다는 해당 직책을 맡기 위한 필수 조건인 '프로 라이센스'를 보유하고 있지 않다. 그는 그동안 자격증 제도의 타당성에 대해 꾸준히 의문을 제기했다. 심판 문제를 앞세우지만, 실제론 자신이 일본 대표팀 감독이 될 수 없는 이유에 대한 불만을 토로한 것으로 해석된다.

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토모아키 감독은 도쿠시마 보르티스와의 경기에서 주심이 상대 수비수 왼팔에 맞은 상황에서 핸드볼 반칙을 선언하지 않은 것에 분개했다. 그는 "심판들이 혹시 새로운 규칙이라도 도입한 건가? 페널티 박스 안에서 손을 사용했는데도 핸드볼 반칙을 불지 않는다니, 정말 말도 안 된다. J2리그 심판 수준이 개선되지 않는다면, 리그 전체가 무너지고 말 거다. 정말이다"라고 목소리를 높였다.

일본 대표 수비수 출신인 그는 "우리 팀은 이런 일을 계속 겪고 있다. 누군가는 목소리를 내야 하는데, 아무도 나서지 않으니 내가 말하겠다. 심판 수준이 정말 형편없다. 이런 상황이 계속된다면 선수 육성에 차질이 생길뿐 아니라 J리그가 지닌 잠재력마저 낭비하는 꼴이 된다. 우리는 세계 최고를 지향하고 월드컵 우승을 목표로 나아가고 있는데, 이런 식으로 경기를 운영하게 둘 수는 없다. 도저히 용납할 수 없는 일"이라고 말했다.

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아울러 "나중에 우리가 공식적으로 항의를 했을 때 '네, 그건 반칙이었습니다'라거나, '네, 핸드볼이 맞습니다'라고 답하는 건 아무런 의미가 없다. 그런 식으론 부족하다. 어떻게 그런 핸드볼 반칙을 놓칠 수 있나? 모든 사람이 다 봤는데 말이다. 대기심과 부심도 바로 옆에 있지 않았나! 그런데 항의를 하니 오히려 경고를 받게 되니, 이게 말이 되나"라고 분통을 터뜨렸다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com