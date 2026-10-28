[공식발표] 이럴거면 손흥민 왜 영입했나...충격적인 LAFC 수준, 파워랭킹 12위 'MLS 중위권→우승 도전 못할 판'

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 LAFC는 우승 후보로 전혀 고려되지 않고 있다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 28일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 리그 31라운드 후 파워랭킹을 최신화해서 발표했다.

LAFC의 순위는 충격적이었다. 파워랭킹에서 겨우 12위에 불과했다. 13위에서 한 단계 상승했지만 사실상 큰 의미가 없는 수준. 리그 초반 5위권에서 경쟁하던 팀이 이렇게 추락한 상황이다.

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사무국은 '관련된 모든 이들은 방금 일어난 이 모든 소동 여파로부터 여전히 회복 중일 것이다. 이 모든 상황을 고려해 볼 때, 특히 LAFC가 '엘 트라피코(El Trafico)' 더비에서 두 골 차로 뒤지던 경기를 맹렬하게 추격해 뒤집은 뒤였기에 결국 무승부라는 결과는 다소 아쉽게 느껴졌을 것'고 경기 상황을 설명했다.

지난 26일 LAFC는 LA 갤럭시와의 경기에서 0-2로 밀리다가 2-2로 겨우 무승부를 거뒀다. 손흥민의 득점이 취소되는 등 논란이 많았던 경기지만 서부 컨퍼런스 중하위권인 LA 갤럭시를 상대로도 우위를 제대로 점하지 못했다. LAFC는 마크 도스 산토스 감독을 플레이오프 앞두고 경질하는 초강수를 뒀지만 사비 타마리트 임시 감독 체제에서 전혀 달라진 점이 안 보이고 있다.

이제 LAFC는 정규 리그 2경기가 남은 상황. 4위인 새너제이 어스퀘이크스와의 격차도 적지만 아래에 있는 시애틀 사운더스, 콜로라도 래피즈와도 격차가 좁다. 자칫 6위 자리도 지키지 못하고 플레이오프에 갈 수도 있다.

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그래도 MLS 사뭄국은 '그럼에도 불구하고 LAFC는 승점 1점을 획득하며 플레이오프 진출을 확정지었다. 정규 리그 두 경기를 남겨둔 상황에서, 이들은 여전히 상위 4위 이내로 마치거나 와일드카드 자리를 확보할 수 있다'며 희망적인 이야기를 적었다.

하지만 파워랭킹 12위는 사실상 리그 중위권이라는 평가다. 우승 후보가 아니라는 의미다. LAFC는 손흥민을 영입해 우승에 도전하겠다는 야심찬 계획을 세웠겠지만 지난 시즌과 비교해 더 떨어지는 성과를 거둘 것으로 예상되고 있다. 손흥민 시대의 우승은 점점 멀어지고 있는 느낌이다. 새 감독 선임과 다음 이적시장 보강이 중요해질 전망이다.