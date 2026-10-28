"내 동료가 발롱도르 수상자라니" 김민재, '세계 최고' 해리 케인 축하행사서 '찐 미소'…박지성→이강인 이어 한국인 세번째

출처=바이에른 뮌헨 공식 홈페이지 캡쳐

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출처=바이에른 뮌헨 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'왕의 귀환'이다. 생애 첫 발롱도르를 수상한 해리 케인이 김민재 등 바이에른 뮌헨 동료들의 따뜻한 환대를 받았다.

뮌헨은 27일(현지시각) 2026년 발롱도르 시상식을 통해 세계 최고의 선수를 뜻하는 발롱도르(황금공)를 수상한 케인을 위해 깜짝 축하 행사를 열었다. 동료들, 구단 관계자 등이 케인을 긴 박수갈채로 맞이했다. 훈련장으로 향하는 길목엔 구단 직원들이 도열해 '가드 오브 아너'를 만들었고, 케인은 환한 미소를 지으며 그 사이를 걸어갔다. 주변에선 뜨거운 환호와 함께 "해리, 해리"를 외치는 소리가 울려퍼졌다. 실내 회의실에서 진행한 축하 행사에서 케인 옆에 앉은 김민재는 '찐미소'를 감추지 못했다. 구단은 케인을 위한 '발롱도르 케익'도 준비했다.

뮌헨 선수들은 훈련 중에도 케인의 발롱도르를 축하하는 노래를 부르고, 등과 머리 등을 손으로 때리는 '인디안 밥' 의식도 거행했다. 모두가 한마음 한뜻으로 케인의 발롱도르 수상을 축하했다.

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케인은 1981년 칼-하인츠 루메니게 이후 45년만에 뮌헨 소속 선수로 영예로운 발롱도르를 수상했다. 전 소속팀 토트넘에 머물던 시기 트로피 무관을 끝내 씻지 못하고 2023년 뮌헨으로 이적한 그는 현존 세계 최고의 골잡이다운 활약으로 뮌헨의 오랜 발롱도르 무관을 끝냈다.

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출처=바이에른 뮌헨 공식 홈페이지 캡쳐

뮌헨 유니폼을 입고 발롱도르를 차지한 선수는 게르트 뮐러(1970년), 프란츠 베켄바워(1972, 1976년), 루메니게(1980, 1981년)에 이어 케인이 네번째다. 케인은 시상식에서 "뮌헨을 위해 뛰고, 이 트로피를 뮌헨으로 가져올 수 있어 영광이다"라고 소감을 밝혔다. '친정' 토트넘과 잉글랜드 대표팀 동료들, 가족, 그를 지도해온 지도자들에 대한 고마움도 잊지 않았다. 잉글랜드 출신 선수가 발롱도르를 수상한 건 2001년 마이클 오언 이후 25년만이다.

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케인은 2025~2026시즌 소속팀과 잉글랜드 국가대표팀에서 73골을 기록하는 압도적인 퍼포먼스로 월드컵, 유럽챔피언스리그 우승 없이도 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나) 등 경쟁자를 따돌렸다. 프랑스 주간지 '프랑스풋볼'이 주관하는 세계 최고의 권위를 지닌 개인상 시상식인 발롱도르는 전 세계 기자단 100명의 투표로 수상자를 선정한다.

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2023년 여름 케인과 나란히 뮌헨에 입단한 김민재는 한순간에 발롱도르 수상자를 동료로 두게 됐다. 지난해 이강인(아틀레티코 마드리드)이 파리생제르맹에서 우스만 뎀벨레(파리생제르맹)의 발롱도르 수상을 축하한 것과 똑같은 일이 1년만에 재현됐다.

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이는 두 간판스타가 유럽 최고의 클럽에서 뛰고 있다는 방증이다. 2008년 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 첫 발롱도르 수상을 할 당시 맨유엔 '해버지' 박지성이 뛰고 있었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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