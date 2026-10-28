'韓 초대형 호재' 아시안게임 금메달 숨은 공신, 곧 부상 복귀...셀틱 감독 "다음 주 훈련 합류", 11월 A매치는 어려울 듯

양현준의 가슴 트래핑 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 양현준이 가슴으로 공을 받아내고 있다. 2026.9.15 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 국대 윙어 양현준이 부상에서 잘 회복하고 있다는 소식이다.

셀틱은 오는 29일(한국시각) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 던디 유나이티드와 2026~2027시즌 스코틀랜드 챔피언십 11라운드를 치른다. 셀틱은 승점 27점으로 압도적 1위를 달리고 있다.

이번 경기를 앞두고 마틴 오닐 셀틱 감독은 "양현준은 아주 잘 회복하고 있다. 다음 주부터 우리와 함께 훈련을 시작할 것으로 본다"고 밝혔다.

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양현준은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞두고 부상을 당했다. 지난달 6일 열린 세인트미렌전에서 득점포를 가동하면서 팀의 승리를 책임진 뒤에 부상을 입었다. 부상을 참고 아시안게임을 치렀지만 몸상태가 정상이 아니었다.

카타르와의 조별리그 첫 경기에서 나와 선발로 대승에 기여했지만 그 후로 경기를 뛰지 못했다. 대회 후반부에 맞춰서 경기를 뛸 준비를 했지만 햄스트링과 발목 부상이 쉽게 낫지 않았다. 그래도 이민성 감독은 금메달의 숨은 공신으로 양현준을 뽑았을 정도로 와일드카드로서 정신적인 지주 역할을 잘해냈다.

양현준 '돌파' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 양현준이 드리블 돌파하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

셀틱으로 돌아가서도 아직까지 뛰지 못하고 있는 양현준이다. 다행히 복귀가 가까워지고 있다. 그래도 오닐 감독은 양현준을 신중하게 복귀시킬 계획이다. 부상 복귀 선수들을 대하는 신중한 접근 방식에 대해 오닐 감독은 "당연히 그래야 한다. 그저 누군가가 복귀한다는 이유만으로 무작정 경기에 출전시킬 수는 없다. 부상을 안고 돌아온 카터-빅커스 때도 마찬가지였다. 우리는 늘 햄스트링 부상에 대해 조심스러워한다"고 설명했다. 이제 팀 훈련에 복귀한 만큼 양현준은 빠르면 다음달 1일에 있을 폴커크와의 리그 경기에서 복귀할 수도 있을 전망이다.

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다만 아쉽게도 국가대표팀 소집은 어려울 것으로 예상된다. 11월 중순에 A매치가 예정되어 있지만 로베르트 모레노 대한민국 임시 감독은 29일 명단을 발표한다. 양현준의 경기력을 약 2달 동안 지켜볼 수 없었고, 현재 부상에서 회복 중이라 무리한 차출은 오히려 선수에게 독이 될 수도 있기 때문.

엄지성, 선제골의 주인공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 선제골을 넣은 뒤 양현준과 하이파이브하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

그래도 양현준은 주목할 수밖에 없는 선수다. 강원FC에서 잠재력을 터트린 후 셀틱에서 주전 경쟁에 어려움을 겪다가 지난 시즌부터 알을 깨고 나오기 시작했다. 이번 시즌에도 기세를 이어 7경기 2골-1도움을 기록 중이다. 부상에서 돌아온 후 셀틱에서 꾸준히 좋은 모습을 보여준다면 2027년 아시안컵에서 큰 힘이 될 수 있을 것으로 예상된다.