[오피셜]'차이나머니가 무섭긴 무섭구나' 고개 숙인 레알 마드리드, "음바페 발언으로 중국 국민께 불편드린 점 사과드린다"

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[스포츠조선 윤진만 기자]빅클럽 레알 마드리드가 소속 선수 킬리안 음바페의 마오쩌둥 독재자 지칭 논란에 대해 공식 사과했다.

레알은 28일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 "우리 구단은 음바페의 발언으로 인해 중국 국민께 불편을 드린 점에 대해 사과드린다. 우리 구단은 중국과 중국 역사, 문화, 그리고 국민들에 대해 깊은 존중심을 지니고 있다. 또한 레알에 애정과 동경을 보내주는 수백만명의 중국 팬분들께도 깊은 존경을 표한다"라고 밝혔다.

음바페는 27일 한 프랑스 매체와 인터뷰에서 그의 얼굴을 이용해 만든 '밈(Meme)' 가운데 무엇이 가장 웃기냐는 질문을 받고는 "중국 독재자 얼굴 위에 내 얼굴을 합성한 거다. 나는 친구와 게임할 때 그 밈을 자주 쓴다"라고 말했다. '독재자'가 누구인지를 구체적으로 밝히지 않았지만, 방송 제작진이 음바페의 얼굴과 마오쩌둥 전 중국 국가수석의 얼굴을 합성한 이미지를 삽입하면서, 시청자는 그가 언급한 '중국 독재자'가 마오쩌둥을 의미한다고 결론지었다.

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이 인터뷰를 접한 중국은 분노로 들끓었다. '민족 감정을 해쳤다', '넘지 말아야 할 선을 넘었다' 등 거센 비난이 빗발쳤다. 중국 소셜미디어 '웨이보'의 실시간 검색어 상위 10개 중 6개가 음바페 논란과 관련된 것이었다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 음바페와 관련된 질문에 "중국 인민의 감정을 상하게 하는 언행은 자연히 중국 사회 각계의 집단적인 저항을 불러일으킬 것"이라고 목소리를 높였다. 범국가적인 '손절 러시'가 이어졌다. 둥펑음료, 멍뉴, 부수이라, 밀크그라운드 등 중국 브랜드들이 잇따라 음바페와의 광고 협력을 중단했다. 관영 중국중앙TV(CCTV)는 27일부로 음바페가 뛰는 스페인 프리메라리가와 음바페 관련 경기 중계를 전면 중단한다고 발표했다.

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개인적으로 막대한 금전적 손해는 물론이고 라리가와 소속팀 레알 구단까지 피해를 보게 된 상황. 음바페는 부랴부랴 사태 수습에 나섰다. 영어, 프랑스어, 중국어로 작성된 성명서를 내고 "제 발언으로 상처받은 모든 분께 사과드린다. 결코 그런 의도는 아니었다. 저는 중국 국민과 그들의 역사를 깊이 존중하며, 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

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레알은 "우리 구단은 음바페가 직접 자신의 발언에 대해 유감을 표하고 중국 국민들에 대한 존중을 재확인하며 전한 공개 사과와 그 뜻을 함께 한다"며 "우리 구단은 존중, 공존, 그리고 문화 간 이해라는 가치를 지켜나갈 것을 다시 한번 약속드리며, 앞으로도 중국 및 중국 국민들과 맺어온 우정과 애정의 유대를 더욱 강화해 나가기를 희망한다"라고 밝혔다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com