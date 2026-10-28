[공식발표]"수원 고종현 팔꿈치 가격은 퇴장감" 축구협회 오심 인정→곧이어 연맹 상벌위 '2경기 출장정지' 사후징계

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[스포츠조선 윤진만 기자]수원 삼성 수비수 고종현이 팔꿈치로 상대 선수를 가격한 행위로 2경기 출장정지 징계를 받았다.

한국프로축구연맹은 28일 제7차 상벌위원회를 열어 고종현에게 2경기 출장정지 사후 징계를 부과한다고 발표했다.

상황은 지난 25일 발생했다. 고종현은 탄천종합운동장에서 열린 성남과의 K리그2 30라운드 원정경기에서 전반 22분 상대팀의 코너킥 상황에서 위치를 선점하려다 팔꿈치로 성남 수비수 정승용의 안면무를 가격했다. 당시 주심은 고종현에게 경고를 부과했고, 고종현은 90분 풀타임 뛰며 무실점 2대0 승리를 뒷받침했다.

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대한축구협회 심판위원회는 프로평가 패널회의를 통해 해당 반칙을 평가했다. 심판위는 고종현이 볼에 도전하지 않은 상태에서 손과 팔을 사용해 상대 선수의 안면부를 가격했으며, 해당 행위가 볼 경합과 무관하게 이루어진 데다 접촉 부위와 충격 강도 역시 무시할 수준이 아니라고 판단했다. 이에 해당 반칙은 난폭한 행위에 해당하는 '퇴장성 반칙'이라고 평가했다.

연맹 상벌위원회는 대한축구협회 심판위의 평가 결과와 연맹 기술위원회의 의견, 상벌규정 등을 종합적으로 고려해 고종현에게 2경기 출장정지를 부과하기로 했다. 해당 징계는 31일 대구-수원전부터 적용된다. 1부 승격까지 승점 단 5점만을 남겨둔 수원은 앞으로 2경기를 주력 수비수 고종현없이 치르게 됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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