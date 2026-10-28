'공개 망신은 1경기면 충분하다' HERE WE GO, 본머스전 '문책성' 결장→맨유 주장 브루노 페르난데스, 주말 첼시전 선발 라인업 복귀..'유임 캐릭 감독과 오해 풀었다'

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes (C) waves at the end of the match after getting a hat-trick during the English Premier League football match between Manchester United and Ipswich Town at Old Trafford in Manchester, north west England, on August 30, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]직전 본머스와의 프리미어리그 경기(0대3 패)에서 첫 결장한 맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스가 주말 첼시와의 리그 원정 경기 선발 라인업에 복귀할 것으로 보인다.

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 자신의 SNS를 통해 페르난데스와 마이클 캐릭 감독 사이의 긴장감이 완화됐고, 첼시전에 복귀할 것이라고 28일(한국시각) 주장했다. 그는 "캐릭과 페르난데스는 오해를 풀기 위해 만났다. 오는 토요일 첼시전에 출전할 것으로 예상된다"고 전했다.

캐릭 감독은 본머스전에서 페르난데스를 선발에서 뺀 이유를 '순수한 축구적 결정'이라고 설명했다. 페르난데스는 본머스전에서 이번 시즌 처음 결장했다. 그는 교체 명단에 이름을 올렸다가, 후반에 잠시 몸을 풀었지만 결국 교체 투입되지 않았다. 페르난데스가 맨유가 3골차 완패를 당하는 걸 벤치에서 지켜봐야만 했다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after being substituted REUTERS/Alessandro Garofalo

페르난데스는 최근 캐릭 감독과 불화설이 제기됐다. 그 시작은 그가 지난 주중 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기서 1대4로 완패한 후 캐릭 감독과 코칭스태프의 전술을 비판한 것이었다. 한마디로 용기있는 전술이 아니었고, 또 강한 전방 압박을 하지 않는 게 패인이었다고 감독을 공개적으로 깎아내렸다. 이에 캐릭 감독은 선수들이 제대로 뛰지 않았다고 맞대응했다. 그리고 이어진 주말 본머스전에서 페르난데스는 선발 명단에서 제외됐다. 대신 센터백 해리 매과이어가 주장 완장을 대신 착용했다.

페르난데스를 둘러싼 소문은 증폭됐다. 이탈리아 매체가 페르난데스가 전 맨유 감독인 루벤 아모림(AC밀란)과 링크되고 있다는 것이다. 오는 겨울 이적시장에서 올드 트래포드를 떠나 AC밀란으로 이적하려고 움직이고 있다는 보도가 나왔다.

epa13314099 Bruno Fernandes of Manchester United reacts during the English Premier League match between Leeds United and Manchester United, in Leeds, Britain, 18 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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맨유 경영진은 본머스전 패배 이후 캐릭 감독의 경질 여부를 검토했지만 후임자에 대한 결론을 내지 못한 것으로 알려졌다. 결국 대체할 감독이 현 시점에서 마땅하지 않다고 판단, 일단 캐릭 감독을 유임하기로 했다. 25일 첼시전에선 캐릭에게 다시 기회를 주기로 했다. 따라서 캐릭 감독은 본머스전을 쉰 페르난데스에게 다시 선발 출전 기회를 줄 가능성이 높다. 페르난데스는 지난 시즌 프리미어리그 어시스트 기록을 경신하며 총 30골에 관여했고, 맨유를 3년 만에 챔피언스리그로 이끌었다. 하지만 지금은 맨유는 이번 시즌 프리미어리그 8경기에서 1승4패3무, 승점 7점에 그치며 리그 16위로 추락해 있다. 최근 벌어진 8경기에서 3무5패로 승리가 없다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com