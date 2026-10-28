'J리그는 강했다' 포항, 가시마 원정에서 0-3 패배...ACLE 첫 승 도전 불발, 박태하 감독 "후반 기회 제대로 살리지 못해"

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[스포츠조선 이현석 기자]포항 스틸러스가 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대에서 다시 승리를 챙기지 못했다.

포항은 28일 일본 가시마 스타디움에서 가시마 앤틀러스(일본)와 치른 2026~2027시즌 ACLE 리그 스테이지 3차전 원정경기에서 0대3으로 패배했다.

앞서 베이징 궈안(중국)에 1대3, 조호르 다룰 탁짐(말레이시아)에 0대2로 졌던 포항은 3연패에 빠지며 16위에 머물렀다. 토너먼트 진출을 위해선 팀당 8경기에서 성적 8위 안에 들어야 토너먼트로 우승 경쟁을 이어갈 수 있다. 가시마는 3승을 거두며 선두에 올랐다.

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포항은 이날 최전방에 조르지와 트란지스카를 세웠고 중원에 김동진, 김승호, 니시야 켄토를 배치했다. 완델손, 진시우, 조성욱, 박찬용, 강민준으로 수비를 구성했다. 골문은 황인재가 지켰다.

전반까지 0의 균형을 지켜낸 포항은 후반에 흔들리고 말았다. 후반 24분 마테우스 부에누가 미드필드 왼쪽에서 문전으로 차올린 공을 고이케가 수비 뒤로 빠져들어 쇄도하면서 가슴으로 밀어 넣었다. 선제골을 넣은 가시마는 기세를 높였다. 후반 30분 차브리치의 추가골, 후반 42분 부에누의 쐐기골이 나오며 패배했다.

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박태하 감독은 경기 후 "오늘은 선 수비 후 역습 전략으로 경기를 준비했다"며 "첫 실점 전까지는 계획대로 경기가 풀렸다고 생각한다. 하지만 이후 후반전 역습 상황에서 기회를 제대로 살리지 못했다. 오늘 완패를 했기 때문에 더 이상 드릴 말씀이 없다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com