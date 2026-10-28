韓 축구 에이스 위상 미쳤다! 이강인, 아틀레티코 마드리드 영향력 폭발 '유니폼 판매→확실한 가치를 더해주는 선수' 극찬

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

epa13179601 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 실력으로 재능을 입증하고 있다.

스페인 언론 '마르카'는 28일(이하 한국시각) '이강인은 무엇이든 해낼 준비가 돼 있다. 그가 팀에 미치는 영향력은 통계에서도 잘 드러난다'고 보도했다. 이 매체에 따르면 이강인은 현재 팀 내에서 유효 슈팅(16회), 파울(8회), 드리블 성공(16회) 등에서 1위를 달리고 있다.

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 10경기에서 2골-1도움을 기록했다.

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epa13179597 Atletico's Kang-In Lee celebrates after scoring the 1-0 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Malaga CF in Madrid, Spain, 19 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

'마르카'는 '이강인은 유니폼을 팔기 위해 데려온 선수가 아니다. 그가 대한민국에서 엄청난 인기를 누리고 있다는 점은 부정할 수 없는 사실이다. PSG 소속으로 유럽챔피언스리그(UCL)에서 두 차례 우승을 경험한 선수라는 점도 그의 위상을 뒷받침한다. 그는 헌신적인 선수다. 성실하고 재능이 뛰어나며, 어떤 상황이든 맞이할 준비가 돼 있다. 통계는 거짓말을 하지 않는다. 프리메라리가 10라운드가 진행된 현재, 발렌시아(스페인) 유스 아카데미에서 성장하며 유럽 무대에 이름을 알렸던 그는 여러 지표에서 선두를 달리고 있다'고 했다.

Atletico Madrid's South Korean midfielder #07 Kang-In Lee controls the ball before scoring a goal during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Malaga CF at the Metropolitano Stadium in Madrid on August 19, 2026. (Photo by Javier SORIANO / AFP)

이 매체는 '이강인을 정의하는 가장 큰 특징은 공을 갖고 있을 때 상대의 균형을 무너뜨리는 능력이다. 팀 내에서 가장 많은 드리블을 성공했는데, 이러한 특징 덕분에 팀에서 두 번째로 많은 파울을 유도해낸 선수기도 하다. 그가 얻어낸 파울은 총 11개다. 이강인과 마찬가지로 끊임없이 수비수와의 1대1 돌파를 시도하는 줄리아노 시메오네의 뒤를 잇는 기록이다. 이강인은 단순히 유니폼 판매량뿐만 아니라, 여러 방면에서 팀에 확실한 가치를 더해주는 선수'라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com