K리그1 챔피언→ACL2 딜레마 지웠다! FC서울 폭풍 득점, 베트남 원정서 5-0 완승 'ACL2 첫 승리'

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 아시아 무대에서 '반격'의 발판을 마련했다.

FC서울은 28일(이하 한국시각) 베트남 하노이의 항더이 스타디움에서 열린 비엣텔(베트남)과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그2(ACL2) 조별리그 E조 3차전에서 5대0으로 크게 이겼다. 문선민, 안데르손, 후이즈가 1골-1도움씩 적립하며 승리를 합작했다. 이로써 서울은 2연패 뒤 1승을 기록하며 3위로 뛰어올랐다. 서울은 앞서 페르십 반둥(인도네시아)과의 홈경기에선 0대1, 멜버른 빅토리(호주)와의 원정경기에선 0대3으로 패했다.

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서울은 'ACL2 딜레마'에 놓여있었다. 서울은 지난해 K리그1 6위를 기록하며 ACL 티켓을 놓쳤다. 하지만 아시아축구연맹(AFC)이 ACL의 문을 넓히며 서울에도 기회가 주어졌다. 서울이 ACL2 본선 무대에 나서게 된 것이다. 하지만 서울은 올 시즌을 앞두고 K리그 일정에 맞는 스쿼드를 꾸린 상태였다. 뒤늦게 ACL2 무대에 나서게 되면서 선수단 운영에 어려움을 겪게 됐다. 결국 서울은 이제 막 프로에 입문한 어린 선수들로 경기에 나섰고, 다소 아쉬운 성적표를 받아들었다. 김기동 서울 감독이 "나라고 욕심 없겠습니까"라고 한탄한 이유다.

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기류가 바뀌었다. 서울은 지난 24일 열린 강원FC(1대1 무)와의 33라운드에서 K리그 조기 우승을 확정했다. 서울은 파이널 라운드 5경기 결과와 상관없이 전신인 안양 LG 시절을 포함해 통산 7번째 '별'을 달았다. 덕분에 ACL2 무대에도 더욱 집중할 수 있는 분위기가 형성됐다.

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서울은 4-4-2 전술을 활용했다. 조영욱과 후이즈가 공격을 이끌었다. 안데르손, 바베츠, 황도윤 문선민이 중원을 형성했다. 수비는 김진수, 야잔, 로스, 박수일이 담당했다. 골문은 백종범이 지켰다.

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서울은 전반 8분 만에 선제골을 꽂아넣었다. 바베츠의 롱 패스를 이어받은 안데르손이 페널티지역 안 왼쪽에서 골문 앞으로 내준 공을 문선민이 오른발로 마무리했다. 전반 21분에는 바베츠의 크로스를 안데르손이 페널티지역 안 왼쪽에서 가슴으로 트래핑한 뒤 오른발로 골문에 꽂았다. 전반 29분에는 문선민의 크로스에 이은 후이즈의 헤더 패스를 황도윤이 헤더골로 완성했다. 5분 뒤엔 문선민의 패스를 조영욱이 골문 정면에서 오른발로 차넣어 4-0으로 점수 차를 벌렸다.

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끝이 아니었다. 서울은 후반 9분 후이즈의 득점으로 한발짝 더 달아났다. 바베츠는 멀티도움을 기록했다. 서울은 후반 21분 야잔이 누적경고로 퇴장을 당했지만, 수적 열세 속에서도 승리를 지켰다.

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한편, ACL2에서는 각 조 2위 안에 들어야 동아시아지역별 8강 토너먼트에 오른다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com