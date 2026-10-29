[K리그2 프리뷰]'정호연+고종현' 없는 수원 VS '에드가' 돌아온 대구, 올 시즌 마지막 '빅6' 맞대결...출발선 같아진 수원FC-서울E의 2위 경쟁

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[스포츠조선 박찬준 기자]올 시즌 운명을 좌우할 마지막 '빅6' 간 맞대결이 펼쳐진다.

개막 전 '절대 2강'으로 평가받았던 수원 삼성과 대구FC가 31일 오후 4시30분 대구iM뱅크PARK에서 '하나은행 K리그2 2026' 31라운드를 치른다. 이제 팀 별로 3~4경기 밖에 남지 않은 지금, 막판 승격 전쟁이 뜨겁게 타오르고 있다. 7위 충남아산(승점 39), 8위 김포FC(승점 38)이 막판 대역전극을 노리고 있지만, 사실상 수원, 수원FC, 서울 이랜드, 대구, 부산 아이파크, 화성FC, 6강 체제로 굳어지는 모습이다.

관심사는 자동 승격권의 향방이다. 올 시즌 K리그2는 1, 2위팀이 자동 승격하고, 3~6위팀이 준플레이오프(PO)를 치른다. 승자가 PO에서 격돌해 승리한 팀이 1부리그로 오르고, 패한 팀이 K리그1 최하위팀과 승강 PO를 갖는다. 김천 상무가 최하위가 될 경우는 승강 PO가 없어진다. 단판 승부인 PO는 변수가 많다. 때문에 '빅6'는 마지막까지 다이렉트 승격을 목표로 하고 있다.

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수원과 대구의 맞대결은 1~2위 싸움의 마지막 변수가 될 수 있다. 수원은 승점 62점으로 선두를 달리고 있다. 지난 라운드에서 성남FC를 2대0으로 잡고 2007년 이후 19년 만에 7연승에 성공했다. 매직넘버는 '5'다. 이날 대구를 잡고, 2위권이 모두 패한다면 우승을 확정지을 수 있다. 하지만 대구에 패할 경우, 마지막까지 살떨리는 승부를 펼쳐야 한다. 대구는 더 절실하다. 최근 2연승으로 살아난 대구는 승점 52점으로 4위에 자리해 있다. 2위 수원FC(53골), 3위 서울 이랜드(52골·이상 승점 54)와의 격차는 2점. 수원전 결과에 따라 2위 추격에 힘을 실을 수 있다.

양 팀 모두 분위기는 좋지만, 스쿼드 상황은 다르다. 수원은 정호연이 뛸 수 없다. 2022년 항저우 아시안게임에서 금메달을 목에 건 정호연은 기초군사훈련을 위해 훈련소에 입소한다. 최근 수비의 핵으로 떠오른 고종현도 사후 징계로 출전할 수 없다. 반면 대구는 오매불망 기다렸던 에드가가 지난 전남 드래곤즈전(4대2 대구 승)에서 후반 교체투입되며 복귀전을 치렀다. 10-10에 가입한 세라핌에 최근 물오른 기량을 보이고 있는 데커스, 세징야에 에드가까지 외국인 4총사가 마침내 완전체를 이뤘다.

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5월 열린 두 팀의 올 시즌 첫 맞대결은 0대0으로 끝이 났다. 치열한 승부가 예상된다.

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마침내 동률을 이룬 수원FC와 서울E의 행보도 관심사다. 15경기 무패를 달리던 수원FC는 지난 라운드에서 충남아산에 0대1 충격패를 당했다. 이날 수원FC가 패하면서, 이번 라운드에 휴식을 취하던 서울 이랜드가 어부지리를 얻었다. 동률이 됐다. 두 팀은 나란히 28경기를 소화한 가운데, 승점 54점으로 타이를 이뤘다. 서울E가 29라운드에서 김해FC를 6대2로 제압하며, 다득점차도 딱 1골이다. 4경기를 남겨두고 출발선이 같아졌다.

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수원FC는 11월1일 오후 2시 홈에서 안산 그리너스를, 서울E는 31일 오후 2시 용인미르스타디움에서 용인FC와 격돌한다. 무난히 승리가 예상되지만, 자칫 이변의 희생양이라도 되면 낭떠러지로 밀리게 된다. 강팀을 상대하는 것보다 더 살떨리는 경기다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com