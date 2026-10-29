이강인·모레노 감독, 스페인 고속열차 추돌 참사 희생자 애도…68명 사망-한국인 탑승자 2명 경상

이강인 인스타그램

로베르트 모레노 인스타그램

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[스포츠조선 윤진만 기자]스페인 무대에서 뛰는 이강인(아틀레티코 마드리드)과 스페인 출신 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독이 스페인 열차사고 희생자들을 애도했다.

모레노 감독은 사고가 발생한 28일 개인 인스타그램 스토리에 "톨레도 열차 사고 희생자들의 유가족과 친구분들께 애도를 표한다. 이번 비극으로 영향을 받은 모든 분께 진심 어린 위로와 지지를 보낸다"라고 적었다.

마드리드에서 거주 중인 이강인은 아틀레티코 마드리드 구단의 애도 게시글을 공유한 뒤 기도하는 이모지로 추모의 뜻을 전했다. 아틀레티코는 "끔찍한 열차 사고의 희생자들과 슬픔을 함께 나눈다. 안타깝게 목숨을 잃은 분들의 유가족과 지인분들께 깊은 애도를 표하며, 부상을 입으신 모든 분의 빠른 쾌유를 기원한다"라고 밝혔다.

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현지시각 28일 오전 9시쯤 스페인 마드리드 인근 톨레도 지역에서 민영 철도회사 이리오 소속 열차와 국영 철도회사 렌페 소속 열차가 충돌했다. 두 열차는 모두 마드리드에서 출발해 안달루시아 세비야로 향하던 중이었다. 렌페 열차에 397명, 이리오 열차에 147명, 총 544명이 탑승해 있었던 것으로 전해졌다.

AFP연합뉴스

현지 매체 보도로는 이번 추돌 사고로 64명이 숨졌다. 열차에 탑승한 한국인 10명 중 2명은 경상을 입은 것으로 파악됐다.

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스페인축구협회(RFEF)는 사고 발생 직후 희생자를 추모하기 위해 이날 예정된 국왕컵(코파 델 레이) 24경기를 모두 연기한다고 발표했다.

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레반테, 알라베스, 발렌시아, 셀타비고, 레알 베티스 등 스페인 프리메라리가(1부) 소속 5개팀이 코파 델 레이 1라운드에 나설 예정이었다. 이강인 소속팀 아틀레티코를 비롯해 레알 마드리드, 바르셀로나 등 명문구단은 32강전부터 대회에 합류할 전망이다.

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모레노 감독은 29일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 11월 A매치 참가명단 발표를 겸한 기자회견을 열 계획이다. 이 자리에서 모국에서 발생한 끔찍한 사고에 대한 추모 메시지를 전할 것으로 에상된다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com