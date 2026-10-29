구자철 어드바이저의 수상한 내부자 거래 '의혹', 더 수상한 유럽파 행정가들의 '민낯'..."세르지우 감독 선임 관여하지 않았어"

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[스포츠조선 박찬준 기자]세르지우 코스타 제주 SK 감독은 흔히 구자철 테크니컬 어드바이저의 작품으로 잘 '알려져' 있다.

파울루 벤투 전 국가대표팀 감독의 '오른팔'인 세르지우 감독은 K리그에서 '나홀로 서기'에 성공했다. 제주는 지난해 승강 플레이오프(PO) 나락으로 떨어졌다. 세르지우 감독은 첫 해 연착륙했다. 파이널A의 마지막 문턱을 넘지 못했지만 강등 걱정은 없다.

그러나 세르지우 감독 선임 과정에서 의혹은 시즌내내 꼬리에 꼬리를 물고 있다. 하나같이 "내부자 거래가 의심된다"고 입을 모은다. 세르지우 감독의 문제가 아니다. '에이전트 수수료'에 물음표가 달렸다.

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제주에 세르지우 감독을 추천한 에이전트사는 '아인스하나'다. 구자철 어드바이저와 아인스하나는 알만한 사람은 다 알 정도로 특별한 관계다. 아인스하나는 과거 구자철 어드바이저의 에이전트가 대표로 있는 에이전시다. 구자철 어드바이저는 2022년 제주로 전격 컴백했다. 제주는 구자철 어드바이저에게 두 자릿수 이상의 연봉을 지급했는데, 당시 연봉 중 일부가 구단을 통해 직접 아인스하나로 흘러 들어갔다. 수수료 개념과는 다른 이례적인 거래다. 제주 관계자는 "구자철 어드바이저가 아인스하나를 통해 여러 유소년 사업 등을 기획하며 직접 요청한 것으로 알고 있다"고 전했다.

은퇴 후에는 사실상 한 몸처럼 움직이고 있다. 구자철 어드바이저는 최근 다양한 사업을 펼치고 있는데, 그 뒤에는 어김없이 아인스하나라는 이름이 나온다. 아인스하나는 세르지우 감독 선임 대가로 제주가 지급한 수수료도 챙겼다. 구단 '내부자'인 구자철 어드바이저의 작품이었다면 당연히 수수료는 발생하지 않는다.

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구자철 어드바이저는 "아인스하나의 주주이거나 지분에 따라 사업 수익을 나누는 관계는 아니다"며 "세르지우 감독 선임 당시 1군 업무를 담당하지 않았다. 감독을 선정하거나 계약조건, 수수료를 결정하는 과정에 관여하지 않았다. 아인스하나가 세르지우 감독을 추천한 것은 맞지만, 지급된 수수료도 협상 업무에 대한 구단 측 수수료인 것으로 알고 있다"고 항변했다.

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그러나 구자철 어드바이저 행보에 대한 우려는 지울 수 없다. 제주가 기업구단이라 마땅히 '제어'할 수단도 없다. '오얏나무 아래서는 갓끈도 고쳐 매지 말라'고 했다. 구자철 어드바이저는 직함은 어드바이저지만, 사실상 단장급 파워를 갖고 있다.

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지난 여름 야심차게 진행한 바이에른 뮌헨 제주 투어 프로젝트도 빈축을 샀다. 추진부터 진행까지 모든 과정에서 구자철 어드바이저의 손길이 들어갔다. 하지만 동네 운동회만도 못한 운영으로 질타를 받았다. 무엇보다 파트너의 대금 지급 불능에 흥행 실패까지 겹치며 제주는 막대한 손해를 떠안았다.

구자철 어드바이저는 "바이에른전은 단순히 한 경기를 넘어 장기적인 유소년 육성에 긍정적인 영향을 줄 수 있다"고 설명했지만, 그러기에는 손실이 너무 크다. 이후 제주는 구단 법인카드를 없앨 정도로 허리띠를 졸라 매고 있다. K리그 관계자들은 "제주가 경험이 일천한 구자철 어드바이저에 너무 끌려가는 것이 아니냐"는 이야기까지 하고 있다.

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박지성 전 전북 현대 어드바이저를 필두로 유럽파들의 행정 실패는 어제오늘 일이 아니다. 일을 벌리는데, 정작 제대로 된 것은 없다. 현실은 없고, 이상만 쫓는 이들의 행태에 구단의 '돈'도 새고 있다. '사심'을 의심할 수밖에 없는 지경에 이르렀다. 무늬만 유럽파고, 더 '꼰대 같다'는 비판에 누구도 자유로울 수 없다. 축구계의 한 관계자는 "축구팬들에게 정의롭고, 깨끗한 이미지를 가진, 유럽파 출신 축구인들이 기성 세대의 악습을 답습하는 모습을 보면 크게 실망스럽다"고 한탄할 정도다. 구자철 어드바이저의 경우 최근 지도자 자격증 취득을 위해 제주 U-18 코치로 꼼수 등록했다는 사실이 알려져 큰 비판을 받았다.

홍명보 감독 선임 당시 국가대표 전력강화위원회에 속한 또 다른 '유럽파'인 한 위원이 특정 에이전시와 연결돼, 직접 프레젠테이션 자료까지 만들어 외국인 후보를 추천한 사실이 지난 7월 국회 청문회에서 밝혀졌다. 더불어민주당 임오경 의원은 "단순 추천을 넘은 세일즈"라고 꼬집었다. 일부는 K리거의 유럽 진출 과정에서 자신의 유럽 에이전트를 끼워넣기도 했다.

1980년대 출생한 유럽파 가운데 현장 지도자는 차두리 화성FC 감독이 유일하다. 그 외는 행정가 아니면 유튜버다. 유튜버의 혀는 '돈'이 우선이다. 성공한 행정가도 딱히 없다. '92'와 '96'의 갈등 속에 제대로 된 이야기를 하는 사람도 없다. '광고'만 함께 찍을 뿐이다. 한국 축구의 암울한 오늘이다. 박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com