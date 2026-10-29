'오피셜' 공식발표, 이강인도 '두 손 모아 애도'...비극적인 스페인 열차 사고, 코파 델 레이 일정도 연기 결정

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[스포츠조선 이현석 기자]비극적인 열차 사고가 발생한 스페인, 코파 델 레이 1라운드 일정도 연기됐다.

스페인왕립축구연맹(RFEF)은 28일(한국시각) 공식 채널을 통해 '톨레도주에서 벌어진 비극적인 열차 사고의 희생자들에게 연대와 애도를 표하기 위해 수요일로 예정된 코파 델 레이 24경기와 RFEF가 주관하는 나머지 모든 대회를 연기하기로 결정했다'고 공식 발표했다.

스페인에서는 현지시각으로 28일 안타까운 열차 사고가 발생했다. 스페인 마드리드 인근 톨레도 지역에서 민영 철도회사 이리오 소속 열차와 국영 철도회사 렌페 소속 열차가 충돌했다. 총 544명이 탑승해 있었던 두 열차가 마드리드에서 출발해 안달루시아 세비야로 향하던 중에 충돌한 사고였다. 열차 충돌로 최소 두 칸의 객차가 톨레도주 로스 예베네스와 우르다 마을 사이 제방 아래로 추락했다. 이번 추돌 사고로 무려 64명이 숨졌고, 열차에 탑승한 한국인 10명 중 2명은 경상을 입은 것으로 파악됐다.

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사고 이후 희생자들에 대한 애도의 목소리가 쏟아졌다. 이강인 또한 개인 SNS를 통해 아틀레티코 마드리드 구단의 애도 게시글을 공유한 뒤 기도하는 이모지로 추모의 뜻을 전했다. 아틀레티코 마드리드 구단은 '열차 사고의 희생자들과 슬픔을 함께 나눈다. 안타깝게 목숨을 잃은 분들의 유가족과 지인분들께 깊은 애도를 표하며, 부상을 입으신 모든 분의 빠른 쾌유를 기원한다'고 했다.

바르셀로나도 '참혹한 열차 사고의 희생자들에게 깊은 애도의 뜻을 전한다. 구단은 희생자들의 가족, 친구에게 위로와 연대의 뜻을 전하며 부상자들이 빠르게 회복되길 바란다'고 전했다. 한국 대표팀 임시감독인 로베르트 모레노 또한 개인 SNS를 통해 '톨레도 열차 사고 희생자들의 유가족과 친구분들께 애도를 표한다. 이번 비극으로 영향을 받은 모든 분께 진심 어린 위로와 지지를 보낸다'고 위로의 말을 전했다.

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스페인 전역을 놀라게 한 안타까운 사고에 축구 또한 잠시 멈출 수밖에 없었다. RFEF는 이날 예정된 국왕컵(코파 델 레이) 1라운드 24경기를 모두 연기한다고 발표했다. 레알 마드리드, 바르셀로나 등 빅클럽들은 1라운드에 참가하지 않는다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com