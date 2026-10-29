감독 '오피셜' 폭탄 발언, '한국 국대' 옌스 주전 자리 박탈 당하나...부상 복귀-A매치 기간 앞두고 경고 "누구도 쉽게 뛸 수 없다"

사진=빌트 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프의 부상 복귀가 다가오고 있다. 감독은 험난한 경쟁을 예고했다.

독일의 키커는 28일(한국시각) '묀헨글라드바흐가 파더보른전 준비를 완료했다'고 보도했다.

키커는 '2연승을 거두면서 부상자 명단도 줄어들고 있다. 중요한 홈 경기를 앞두고 묀헨글라드바흐에 낙관적인 분위기가 감돌고 있다'며 '경기장에서의 진전 외에도 부상 선수들의 점진적인 복귀가 낙관적인 분위기를 고조시키고 있다. 카스트로프는 어깨 수술 후 벤치에 복귀했다. 블레신 감독은 파더보른과의 경기에서 더 많은 복귀 선수들을 기용할 것으로 예상된다'고 전했다.

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사진=카스트로프 SNS 캡처

블레신 감독은 "경기장이 안정되고 있다. 덕분에 전력 보강을 위한 선택지가 더 많아졌다"며 "많은 선수들의 부재는 오히려 선수들이 자신의 기량을 증명할 기회를 제공했다. 그리고 이제 복귀하는 선수들은 팀에 다시 자리 잡기 위해 정말 열심히 노력해야 할 것이다. 분데스리가에서는 누구도 쉽게 뛸 수 없다"고 강조했다.

복귀가 임박한 카스트로프다. 지난 8월 당시 소속팀 보루시아 묀헨글라트바흐는 8일 카스트로프의 수술 소식을 발표했다. 구단은 '카스트로프는 몇 달 동안 팀에 합류할 수 없을 것이다. 카스트로프는 며칠 내로 어깨 수술을 받을 예정이다. 수개월간 결장할 것으로 보인다'며 '카스트로프는 친선 경기에서 어깨 탈골 부상을 입었고, 목요일 묀헨글라드바흐로 복귀했다. 추가 진단 결과 수술이 필요한 것으로 나타났다'고 설명했다. 이후 카스트로프는 수술을 무사히 마치며 재활에 매진했다.

사진=카스트로프 SNS 캡처

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분데스리가 데뷔 이후 좀처럼 부상 악몽을 벗어나지 못했다. 지난해 여름 뉘른베르크에서 묀헨글라트바흐로 이적한 카스트로프는 분데스리가 첫 시즌부터 부상에 발목을 잡혔다. 잦은 부상에 완벽한 시즌 마무리를 해내지 못했다. 3월 소속팀 경기에서 발목 염좌로 이탈해 3월 A매치 기간도 날렸던 카스트로프는 4월에는 허벅지 부상으로 다시 무너졌다. 다행히 2026년 북중미월드컵에 최종 명단에 올랐다. 조별리그 최종전이었던 A조 최종전에서 후반 시작과 함께 투입되어 월드컵 데뷔에 성공했다.

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올 시즌도 부상으로 시작을 망쳤던 카스트로프는 다행히 늦지 않게 복귀가 가능할 것으로 보인다. 앞서 카를루스에와의 DFB 포칼 경기에서도 벤치 명단에 올랐던 카스트로프는 파더보른전에서도 명단에 오른다면 출전 가능성도 고려할 수 있다.

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소속팀에서 복귀에 성공한다면 눈길을 모을 부분은 역시 대표팀 승선 여부다. 로베르트 모레노 임시감독은 29일에 11월 A매치 명단을 발표할 예정이다. 카스트로프가 이름을 올린다면 모레노 임시감독 체제에서 첫 승선이다. 대표팀 승선 이후 활약이 미미했던 카스트로프로서는 향후 결과에 따라 아시안컵까지 지휘할 가능성이 있는 모레노 임시감독의 지도를 처음 경험할 수 있는 기회다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com