英 단독! 다시 '손흥민급 커리어' 길 열렸나...감독과 대놓고 공개 저격→대면 미팅으로 극적 화해, "솔직하게 대화 나눴다"

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]극적 화해에 성공한 주장과 감독이다.

영국의 스카이스포츠는 28일(한국시각) '맨유의 마이클 캐릭 감독과 주장 브루노 페르난데스가 첼시전을 앞두고 오해를 풀기 위한 대화를 나눴다'고 단독 보도했다.

스카이스포츠는 '캐릭 감독과 브루노는 직접 만나 오해를 풀고, 팀의 시즌 분위기를 반전시키는 데 다시 집중하기로 다짐했다'며 '두 사람은 맨유 훈련장에서 만나 솔직한 대화를 나눴으며, 캐릭 감독은 두 사람 사이의 적대감이 해소되었다고 판단한 것으로 알려졌다. 브루노가 공개적인 비판에 대해 사과했는지는 알려지지 않았다. 브루노는 첼시와의 프리미어 리그 경기에 출전할 것으로 예상된다'고 전했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

맨유 주장인 브루노와 캐릭 감독은 최근 냉전을 벌였다. 발단은 단연 맨유의 부진이었다. 맨유는 최근 공식전 8경기 3무5패로 최악의 흐름이었다. 더 큰 문제는 결과보다 경기력이다. 매 경기 답답한 경기 흐름이 반복되는 상황, 부진을 탈출한 기미마저 보여주지 못하고 있다.

지난 코모전 이후 브루노의 발언이 불을 붙였다. 브루노는 코모전 패배 이후 "맨투맨 압박을 하지 않고 때때로 뒷공간을 열어두는 것은 코칭스태프의 결정이었다"며 "그 부분은 내가 아니라 감독과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박을 받는 상황에서도 더 용감해져야 한다. 높은 위치에서 압박을 시도하고 상대를 불편하게 만들 위험을 감수해야 한다"고 감독의 전술을 공개적으로 지적했다. 2020년대 맨유의 중심이자, 구단의 상징과도 같은 선수가 내뱉은 비판이 감독을 향하자 논란은 곧바로 커졌다.

AFP연합뉴스

Advertisement

캐릭 감독도 "어떤 시스템을 사용하든, 어떤 전술을 선택하든 앞으로 뛰지 않고 뒤로도 뛰지 않는다면 이길 수 없다"고 반박했다. 캐릭은 이후 브루노의 주장직 박탈을 암시하는 발언까지 남겼다. 그는 브루노의 주장직에 대한 질문에 "나는 항상 구단을 위해 최선을 다할 것이다. 나에게 가장 중요한 것은 무엇보다도 팀, 즉 선수단과 그 안의 역동성이다"고 밝혔다.

Advertisement

이후 열린 맨유와 본머스의 경기에서 브루노는 벤치에 자리했다. 공개 저격에 대한 문책성 선택으로 보였다. 다만 팀은 0대3으로 패하며, 반전을 만들지 못했다. 답답한 팀 상황에서 주장과 감독까지 충돌하며, 맨유가 최악의 위기에 놓이는 듯 보였다.

Advertisement

다행히 두 사람의 갈등은 오랜 시간 지속되지 않았다. 화해와 함께 선수단도 반등 의지를 다졌다. 스카이스포츠는 '캐릭과 브루노의 개별 면담은 선수단 전체 회의와는 별도로 진행되었으며, 이후 전체 회의에서 모든 선수와 스태프는 경기력을 즉시 향상시켜야 한다는 결의를 새롭게 다졌다. 구단 전체에서 이번 시즌 들어 전반적으로 부진한 경기력을 보였다는 점에 대해 양측 모두 동의했다고 전해진다'고 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com