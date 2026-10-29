'맨유 앞으로도 큰 일이다' 장신 공격수 셰슈코, 최소 내년 1월까지 전력 이탈..정강이 부상 심각→골 넣을 선수가 없다

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United's Benjamin Sesko celebrates scoring their third goal Action Images via Reuters/Lee Smith

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드 장신 공격수 베냐민 셰슈코(1m95)의 정강이 부상이 심각한 것으로 알려졌다. 그로 인한 부상 공백이 길어질 전망이다. 앞으로도 최소 3개월 정도 결장을 예상하고 있다.

매체 '디 애슬레틱'의 보도에 따르면 맨유는 셰슈코가 최소 내년 1월까지 경기에 나서지 못할 것으로 판단하고 있다고 한다.

슬로베니아 국가대표 공격수이기도 한 셰슈코의 마지막 경기 출전은 지난 9월 16일 브라이턴과의 카라바오컵 선발이었다. 그 경기 후 맨유 구단은 셰슈코의 부상을 확인해주었다. 당시 "셰슈코는 이번 주 검사를 받은 후 개별 회복 프로그램을 따를 것"이라고 밝혔다.

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Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko runs with the ball during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on September 13, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

만 23세의 셰슈코는 이번 시즌을 앞두고 팀의 프리시즌 일정에 전혀 참여하지 못했다. 2026~2027시즌 개막을 선발이 아닌 조커로 했다. 몸 컨디션이 100%가 아니었다. 시즌 첫 선발 경기가 사바 바쿠와의 유럽챔피언스리그 경기(4대0 승)였다. 당시 그는 이번 이번 개인 2호골을 기록했다.

2025년 8월, 라이프치히에서 맨유로 이적한 셰슈코는 지난 2025~2026시즌 리그 30경기에서 11골-1도움을 기록했다. 팀이 극전 반전 끝에 프리미어리그 3위로 시즌을 마치는데 알토란 같은 활약을 펼쳤다. 특히 '소방수' 마이클 캐릭 임시 감독과 궁합이 잘 맞았다.

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그랬던 셰슈코는 두번째 시즌 초반 종아리 부상이 길어지면서 맨유의 역대급 부진을 바라볼 수밖에 없다.

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Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Manchester United v Brighton & Hove Albion - Old Trafford, Manchester, Britain - September 16, 2026 Manchester United manager Michael Carrick with Benjamin Sesko Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

맨유는 이번 시즌 개막후 리그 8경기에서 1승4무3패 승점 7점으로 리그 16위로 추락해 있다. 또 최근 벌어진 8경기에서 3무5패로 승리하지 못했다. 캐릭 감독의 입지가 점점 좁아지고 있다. 경질 위기에 처했지만 맨유 경영진이 후임 감독을 결정하지 못해 일단 유임된 상황이라고 한다.

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맨유는 현재 공격수 마커스 래시포드도 부상으로 팀 전력에서 이탈한 상황이다. 브라이언 음뵈모, 마테우스 쿠냐에게 득점을 기대해야할 상황이다. 다른 대안이 안 보인다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com