[오피셜]'김민재 스승' 뮌헨 콤파니 감독, 쓰러진 이유 밝혀졌다, '뇌막 자극' 때문..병원 퇴원→벤치 복귀에 몇 주 더 걸린다

Bayern Munich's Belgian head coach Vincent Kompany arrives prior to the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Arsenal FC in Munich, southern Germany on October 21, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 소속 클럽 바이에른 뮌헨 빈센트 콤파니 감독이 병원에서 치료를 받고 퇴원했다. 그는 뇌막 자극으로 의식을 잃고 쓰러졌던 것으로 드러났다.

바이에른 뮌헨 막스 에베를 단장은 클럽의 포칼 경기를 앞두고 콤파니 감독이 퇴원했고, 뇌막 자극으로 병원 치료를 받았다고 밝혔다.

에베를 단장은 독일 매체 ARD과의 인터뷰에서 "이것이 우리 모두에게 가장 크고 좋은 소식이라고 생각한다"면서 그동안 콤파니 감독의 쓰러진 경위를 처음 공개했다. 그는 "원인을 밝혀냈다. 지난 금요일 발생한 사고는 뇌막 자극이 원인이었다"고 말했다. 의료계에 따르면 뇌막 자극 증상은 뇌와 척수를 감싸고 있는 뇌막(수막)이나 뇌척수액 공간에 염증이나 출혈 등의 자극이 생겼을 때 나타나는 대표적인 신경학적 징후다. 주로 급성 뇌수막염이나 지주막하 출혈 시 관찰된다고 한다

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FILE - Bayern's head coach Vincent Kompany argues with the referee after the German Bundesliga soccer match between FC Augsburg and FC Bayern Munich in Augsburg, Germany, Oct. 10, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader, File) FILE PHOTO

콤파니 감독은 지난주 바이에른 뮌헨의 2군 팀의 훈련장 사이드라인에서 쓰러졌다. 전조 증상이 있었다. 앞서 바이러스 감염이 언급된 바 있다. 바이러스는 뇌막 자극의 흔한 원인이라고 한다. 에베를 단장은 "그는 이제 집으로 돌아가도 된다는 허락을 받았다. 그곳에서 재활을 완료할 수 있다"면서 "재활이란 휴식과 약물 치료를 의미한다. 그가 곧 100%의 상태로 터치라인에 복귀할 것이라 확신한다"고 말했다.

하지만 구단은 콤파니를 터치라인으로 조기 복귀시키기 위해 서두르지 않을 것이라고 한다. 에베를 단장은 "필요한 모든 시간이 주어질 것이다. 그것이 우리가 처음부터 몇 주가 걸릴 것이라고 언급했던 이유"라고 말했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal - Allianz Arena, Munich, Germany - October 21, 2026 Bayern Munich coach Vincent Kompany with Harry Kane after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

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뮌헨은 29일 홈에서 벌어진 마그데부르크(2부)와의 포칼 경기서 6대1 대승을 거뒀다. 뮌헨의 다음 일정은 오는 11월 1일 보루시아 도르트문트와의 리그 홈경기다. 뮌헨은 이번 시즌 분데스리가 7경기서 5승2무, 승점 17점으로 선두를 달리고 있다. 도르트문트와 승점이 동률이지만 골득실차에서 뮌헨이 앞서 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com