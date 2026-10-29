[오피셜]'너, 딱 걸렸다' 브라질 스타 네이마르, '비니시우스 주니오르 룰' 위반→2경기 출전 정지 징계..'그라운드에서 입 가리고 말하지 말라고 했는데'

(FILES) Santos' forward #10 Neymar reacts during the second leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Brazil's Santos and Venezuela's Universidad Central at the Urbano Caldeira stadium, in Santos, state of Sao Paulo, Brazil, on July 28, 2026. Brazilian football star Neymar on October 23, 2026, threw his support behind right-wing senator Flavio Bolsonaro ahead of a tight runoff election against leftist incumbent Luiz Inacio Lula da Silva. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 축구 클럽 산투스의 주장 네이마르(34)가 지난 25일(한국시각) 열린 바이아와의 브라질 세리에A 홈 경기(1대1 무) 도중 상대 선수와 논쟁을 벌이며 입을 가린 행위로 인해 2경기 출전 정지 징계를 받았다고 브라질 스포츠고등법원(STJD)이 29일 발표했다.

만 34세의 네이마르는 주말 경기 당시 바이아의 미드필더 로드리구 네스토르와의 언쟁 이후 퇴장당했다. 스포츠재판소는 경기장 내 대치 상황에서 선수가 입을 가리는 것을 금지하는 '비니시우스 주니오르 룰'을 위반한 혐의로 그에게 유죄 판결을 내렸다고 로이터통신이 전했다.

비니시우스 주니오르 룰은 경기장 내 인종차별 및 인격 모독성 모욕을 근절하기 위해 제정된 규정이다. 지난 2월, 유럽챔피언스리그 경기에서 레알 마드리드의 비니시우스와 벤피카의 잔루카 프레스티아니 간에 심각한 언쟁 과정에서 프레스티아니가 입을 가리고 비니시우스에게 인격 모독 발언을 한 사건이 발단이 돼 이 규정이 만들어졌다. 이 규정에 따라 경기장 내 선수 간 대치·언쟁 상황에서 인종차별이나 욕설 등 부적절한 언행을 숨기는 것을 막기 위해 선수가 손이나 유니폼으로 입을 가리는 행위를 엄격히 금지한다. 해당 행위 적발 시 경고·퇴장 등의 필드 내 징계뿐만 아니라 스포츠 재판소를 통한 추가 경기 출전 정지 및 벌금형 처벌을 받게 된다.

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Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Mirassol - Estadio Urbano Caldeira, Santos, Brazil - August 23, 2026 Santos' Neymar reacts with referee Edina Batista REUTERS/Thiago Bernardes

STJD는 주심의 경기 보고서에는 네이마르가 퇴장당한 후 원정 팀 벤치로 달려가 상대 선수와 대치하려 했으며, 팀 동료들에 의해 제지당했다는 내용도 기록돼 있다고 밝혔다.

이번 출전 정지로 인해 네이마르는 산투스의 다음 3경기에 출전하지 못하게 됐다. 그는 경고 누적(3장)으로 29일 팔메이라스와의 리그 경기에 출전할 수 없다. 또 이번 프로토콜 위반으로 추가로 2경기 출전 정지 징계를 받았다.

epa13168272 Neymar (C) of Santos argues with Rodrigo Rodriguez (L) of Macara during the first leg of the CONMEBOL Sudamericana round of 16 match between Santos and Macara in Santos, Brazil, 13 August 2026. EPA/GUILHERME DIONIZIO

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네이마르와 산투스는 이번 판결에 항소할 수 있다. 전 브라질 대표팀 주장인 네이마르는 11월말에야 경기에 복귀할 수 있을 것이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com