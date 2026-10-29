[오피셜]'너, 딱 걸렸다' 브라질 스타 네이마르, '비니시우스 주니오르 룰' 위반→2경기 출전 정지 징계..'그라운드에서 입 가리고 말하지 말라고 했는데'

[스포츠조선 노주환 기자]브라질 축구 클럽 산투스의 주장 네이마르(34)가 지난 25일(한국시각) 열린 바이아와의 브라질 세리에A 홈 경기(1대1 무) 도중 상대 선수와 논쟁을 벌이며 입을 가린 행위로 인해 2경기 출전 정지 징계를 받았다고 브라질 스포츠고등법원(STJD)이 29일 발표했다.
만 34세의 네이마르는 주말 경기 당시 바이아의 미드필더 로드리구 네스토르와의 언쟁 이후 퇴장당했다. 스포츠재판소는 경기장 내 대치 상황에서 선수가 입을 가리는 것을 금지하는 '비니시우스 주니오르 룰'을 위반한 혐의로 그에게 유죄 판결을 내렸다고 로이터통신이 전했다.
비니시우스 주니오르 룰은 경기장 내 인종차별 및 인격 모독성 모욕을 근절하기 위해 제정된 규정이다. 지난 2월, 유럽챔피언스리그 경기에서 레알 마드리드의 비니시우스와 벤피카의 잔루카 프레스티아니 간에 심각한 언쟁 과정에서 프레스티아니가 입을 가리고 비니시우스에게 인격 모독 발언을 한 사건이 발단이 돼 이 규정이 만들어졌다. 이 규정에 따라 경기장 내 선수 간 대치·언쟁 상황에서 인종차별이나 욕설 등 부적절한 언행을 숨기는 것을 막기 위해 선수가 손이나 유니폼으로 입을 가리는 행위를 엄격히 금지한다. 해당 행위 적발 시 경고·퇴장 등의 필드 내 징계뿐만 아니라 스포츠 재판소를 통한 추가 경기 출전 정지 및 벌금형 처벌을 받게 된다.
STJD는 주심의 경기 보고서에는 네이마르가 퇴장당한 후 원정 팀 벤치로 달려가 상대 선수와 대치하려 했으며, 팀 동료들에 의해 제지당했다는 내용도 기록돼 있다고 밝혔다.
이번 출전 정지로 인해 네이마르는 산투스의 다음 3경기에 출전하지 못하게 됐다. 그는 경고 누적(3장)으로 29일 팔메이라스와의 리그 경기에 출전할 수 없다. 또 이번 프로토콜 위반으로 추가로 2경기 출전 정지 징계를 받았다.
네이마르와 산투스는 이번 판결에 항소할 수 있다. 전 브라질 대표팀 주장인 네이마르는 11월말에야 경기에 복귀할 수 있을 것이다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com