하늘 정녕 맨유 버렸나...'캐릭 핵심 스트라이커' 세슈코, 2026년 OUT, 강등권 추락 최대 위기

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 공격수 벤야민 셰슈코의 복귀가 내년 1월 이후로 미뤄질 전망이다.

영국 매체 디 애슬래틱은 29일(한국시각) 셰슈코가 정강이 부상에서 완전한 회복을 노리고 있지만 적어도 1월까지는 경기장에 나서지 못할 것으로 맨유가 전망하고 있다고 보도했다. 매체는 '구단 의료진은 전문가들과 함께 최선의 치료 방법을 모색해 왔으며, 23세의 이 공격수는 회복을 위해 더 많은 시간이 필요할 것으로 보인다'라고 전했다. 셰슈코는 휴식을 통해 순조롭게 회복 중이지만, 경기력을 되찾는 과정은 새해까지 이어질 것으로 예상되며 경기 감각을 끌어올리기 위한 추가 시간도 필요한 상황이다.

로이터연합뉴스

슬로베니아 국가대표인 셰슈코는 지난 9월 중순 브라이턴과의 카라바오컵 경기 선발 출전을 끝으로 결장하고 있다. 일주일 뒤 맨유는 '벤야민은 개별 회복 계획을 수립하기 전에 이번 주 추가 검사를 받을 예정'이라는 공식 성명을 발표한 바 있다. 이번 문제는 지난 시즌 부상과 연관돼 있다. 당시 그는 정강이 타박상을 입고도 유럽챔피언스리그(UCL) 진출권을 위해 마지막 두 달 동안 경기를 강행했다. 리버풀전에서 이브라히마 코나테의 밀치기에 넘어지며 증상이 악화돼 시즌 마지막 3경기에 결장했다.

Advertisement

맨유는 당시 수술 대신 휴식이 최선이라고 판단했고, 셰슈코는 프리시즌에 참가하지 못했다. 그러나 다리의 비슷한 부위에 부상이 재발하면서 같은 고민이 다시 떠올랐다. 매체는 '이 문제가 만성적인 질환은 결코 아니지만, 구단과 선수 모두 복귀 후 100% 상태일 때 돌아오기를 바라고 있다'라고 설명했다.

로이터연합뉴스

셰슈코는 지난 시즌 맨유에서 12골을 기록했고, 올 시즌에는 6경기에서 2골을 넣고 있다. 트랜스퍼마르크트에 따르면 그는 레드불 잘츠부르크 시절인 2021~2022시즌 61일 결장한 것이 전부였으나, 맨유에서는 현재까지 154일 동안 경기에 나서지 못했다. 그는 매일 요가를 하고 자택에 개인 헬스장과 수영장, 사우나를 갖출 만큼 자기 관리에 철저한 것으로 알려졌다.

매체는 '셰슈코의 결장은 이미 난관에 봉착한 마이클 캐릭 감독에게 또 다른 악재'라고 전했다. 셰슈코는 1월 캐릭 감독 부임 이후 프리미어리그 12골 중 8골을 터뜨렸고, 그중 5골은 교체 출전으로 기록했다. 맨유가 강등권 추락을 걱정할 정도로 심각한 상황 속에 주전 스트라이커의 결장은 매우 뼈아프다.