'맨유 주장이 달라졌어요' 감독 저격→화해→첼시전 라인업 복귀! 브루노 페르난데스, 캐링턴 훈련장 찾은 팬들에게 적극 사인 응대..'하지만 성난 팬심, 방출하라'

epa13294824 Bruno Fernandes of Manchester United gestures during the English Premier League match Manchester United against Tottenham Hotspur, in Manchester, Britain, 10 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]마이클 캐릭 감독을 공격 저격했다가 한 경기 결장 그리고 감독과 일단 화해한 맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스의 팬을 대하는 태도가 달라졌다고 한다.

영국 매체 더 선에 따르면 페르난데스가 현지시각 28일 영국 맨체스터 캐링턴 훈련장에 도착할 때와 떠날 때 모두 평소보다 더 많은 노력을 기울여 팬들의 사인 요청에 응했다. 이 보도에 따르면 페르난데스는 평소 사인을 요청하는 팬들을 그냥 지나쳐 가는 편이다. 그런데 이번 주에는 최근 맨유 구단의 부진한 성적과 긴장 관계를 완화하기 위해 차를 세우고 서포터들과 소통했다. 더 선은 이걸 팬들과의 관계를 회복하기 위한 '매력 공세'라고 표현했다. 하지만 여전히 수백만 명의 팬들이 페르난데스의 방출을 원하고 있다고 한다. 이런 태도 변화가 큰 효과를 거두지는 못할 것으로 전망했다.

Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Manchester United v Brighton & Hove Albion - Old Trafford, Manchester, Britain - September 16, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes looks dejected after the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

앞서 영국 매체 BBC, 스카이스포츠 등은 페르난데스가 이번 주말 첼시전에 복귀할 것이라고 보도했다. 캐릭 감독과 주장 페르난데스는 오는 31일 첼시와의 프리미어리그 원정 경기를 앞두고 오해를 푸는 대화를 나눈 것으로 알려졌다.

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페르난데스는 지난 주중 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 원정서 1대4로 완패한 후 캐릭 감독의 전술을 비판하며 권위에 도전했다. 이 때문인지 지난 주말 본머스와의 리그 홈경기(0대3 패) 라인업에서 제외됐다. 교체 명단에 올랐지만 끝내 출전 기회를 잡지 못했다. 일부에선 '공개 망신 주기' 차원이라는 해석까지 나왔다.

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes applauds their fans after the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

현재 캐릭은 맨유 감독으로서 입지가 위태로운 상황이다. 맨유의 최근 성적이 역대급으로 안 좋기 때문이다. 최근 가진 8경기에서 3무5패로 승리하지 못했다. 그런 가운데 지난 시즌 프리미어리그 어시스트 신기록을 세우며 올해의 선수상까지 수상한 클럽 주장과의 불화는 팀 분위기를 최악의 상황으로 만들었다. 캐릭은 페르난데스를 명단에서 제외한 결정을 '축구적 이유'에 따른 것이라고 설명했다. 페르난데스는 맨유 구단과 2027년 6월까지 계약돼 있다. 구단과의 재계약 논의는 중단된 상황으로 알려졌다.

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맨유 구단 경영진은 캐릭 감독이 맨유의 반전을 이끌어낼 또 한 번의 기회를 주기로 했다. 첼시전 결과에 따라 또 맨유 구단은 요동칠 것이 분명하다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com