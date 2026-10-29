기도하는 이강인, '韓 국대' 모레노 감독도 애도…스페인 축구가 멈췄다, 국왕컵 등 RFEF 주관 모든 경기 연기

로베르트 모레노 인스타그램

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[스포츠조선 김성원 기자]비극적인 스페인의 열차 사고에 축구가 멈췄다.

스페인축구협회(RFEF)는 28일(이하 한국시각) 2026~2027시즌 코파 델 레이(국왕컵) 24경기를 비롯해 RFEF가 주관하는 모든 경기를 연기했다. RFEF는 '스페인 축구계는 이번 비극으로 인한 슬픔 속에서 하나로 뭉쳐 있으며, 이번 참사의 희생자들을 돕기 위해 당국에 적극적으로 협조할 준비가 돼 있다'고 밝혔다.

스페인에서는 이날 안타까운 열차 사고가 발생했다. 스페인 마드리드 남부 톨레도주 우르다 인근에서 민영 철도회사 이리오 소속 열차와 국영 철도회사 렌페 소속 열차가 충돌했다. 총 544명이 탑승해 있었던 두 열차가 마드리드에서 출발해 안달루시아 세비야로 향하던 중 참사가 벌어졌다.

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열차 충돌로 최소 두 칸의 객차가 제방 아래로 추락했다. 카스티야라만차 광역자치주 당국자들에 따르면 현재까지 집계된 사망자는 68명이며 부상자는 100명을 넘는다. 부상자 58명은 병원으로 이송됐으며 15명은 위중한 상태다. 한국인 10명도 탑승 중이었으며 그중 2명이 다쳐 병원 치료를 받았다.

AP 연합뉴스

축구계의 애도의 목소리가 쏟아졌다. 스페인 아틀레티코 마드리드에서 활약하는 이강인은 구단의 애도 게시글을 공유한 뒤 기도하는 이모지로 추모의 뜻을 전했다. 아틀레티코 마드리드 구단은 '열차 사고의 희생자들과 슬픔을 함께 나눈다. 안타깝게 목숨을 잃은 분들의 유가족과 지인분들께 깊은 애도를 표하며, 부상을 입으신 모든 분의 빠른 쾌유를 기원한다'고 했다.

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다음달 중동 원정 2연전엔 나설 선수 명단을 29일 발표하는 스페인 출신의 로베르트 모레노 대한민국 국가대표팀 임시 감독은 SNS를 통해 '톨레도 열차 사고로 희생된 분들의 가족과 친구들에게 깊은 애도의 뜻을 전한다. 이번 비극으로 피해를 본 모든 분께 진심 어린 지지와 위로를 보낸다'고 했다.

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스페인 구단들은 충격이다. 바르셀로나는 '참혹한 열차 사고의 희생자들에게 깊은 애도의 뜻을 전한다. 구단은 희생자들의 가족, 친구에게 위로와 연대의 뜻을 전하며 부상자들이 빠르게 회복되길 바란다'고 전했다.

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레알 마드리드, 바르셀로나 등 빅클럽들은 코파 델 레이 1라운드에 참가하지 않는다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com