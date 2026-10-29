가까스로 유임된 캐릭 감독, 가장 먼저 '캡틴' 손 잡았다! '공개 저격'→'전격 벤치행', 캐릭-페르난데스 진솔한 대화 끝 오해 불식..."맨유 부활 위해 힘 합친다"

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[스포츠조선 박찬준 기자]가까스로 유임에 성공한 마이클 캐릭 감독이 가장 먼저 '캡틴'과의 관계 정상화에 나섰다.

영국 스카이스포츠는 28일(한국시각) '캐릭 감독이 주장 브루노 페르난데스와 직접 만나 갈등을 풀기 위한 대화를 나눴다'고 단독보도했다. 이어 '캐릭 감독과 페르난데스 모두 맨유를 반전시키는데 다시 집중하겠다고 다짐했다'고 전했다.

캐릭 감독은 극적으로 다시 기회를 얻었다. 복수의 영국 언론들은 전날 '캐릭 감독이 이번 주말 펼쳐지는 첼시와의 원정경기에서도 맨유 벤치에 앉을 예정'이라고 전했다. BBC는 '취재에 따르면, 맨유는 올 시즌 초반 극심한 부진에도 불구하고 캐릭 감독에게 팀을 반등시킬 기회를 더 주기로 했다'고 전했다. 실제 캐릭 감독은 화요일 오전 진행된 팀 훈련을 정상적으로 지휘한 것으로 알려졌다.

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데일리메일은 '캐릭 감독이 캐링턴에서 3시간 정도 머문 후 맨유 18세 이하 팀 소속인 아들 제이시와 함께 훈련장을 떠났다'고 전했다.

놀라운 결정이다. 맨유는 극심한 부진에 빠졌다. 25일 홈에서 본머스에 0대3 완패를 당했다. 이에 앞서서는 코모와의 유럽챔피언스리그 경기에서 1대4로 패했다. 맨유는 최근 공식전 8경기 연속 무승의 늪에 빠졌다. 맨유는 개막 후 리그 8경기에서 단 1승(4무3패)에 그치며 16위로 추락했다. 맨유가 개막 8경기에서 승점 7점을 얻는데 그친 건 40년 만에 처음이다.

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시즌 초 기대와는 전혀 다른 분위기다. 맨유는 지난 시즌 후반기 캐릭 감독이 임시 감독 지휘봉을 잡은 후 놀라운 상승세를 보였다. 유럽챔피언스리그 티켓까지 따냈다. 고무된 맨유 수뇌부는 캐릭 감독을 정식 감독으로 선임했다. 맨유는 중앙 미드필더 영입에 거액을 쏟아부으며 올 시즌 우승 도전에 나섰다. 하지만 초반부터 부진이 이어지는 모습이다.

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성살가상으로 팀 분위기까지 무너졌다. 리산드로 마르티네스가 구단을 저격한 인터뷰로 도마에 오른데 이어 페르난데스는 캐릭 감독의 전술을 꼬집었다. 페르난데스는 코모전 후 'TNT스포츠'와의 인터뷰에서 "코칭스태프는 맨투맨 압박을 하지 않고, 때로는 뒷공간을 내주면서 상대가 공을 가지고 나올 때까지 기다리는 전략을 택했다. 하지만 이런 팀들을 상대로 공간을 내주면, 그들은 오히려 자신감을 얻게된다"고 말했다.

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그는 '캐릭 감독의 전술이 잘못된 것 아니냐'는 질문엔 "그건 내가 판단할 문제가 아니다. 감독님과 코칭스태프가 판단해야 할 일이다. 때로는 압박 상황에서 더 용기를 내야한다. 위험을 감수하더라도 높은 위치에서 압박을 가해 상대를 불편하게 만들어야 한다"고 덧붙였다.

캐릭 감독은 페르난데스를 벤치에 앉히는 초강수를 펼쳤지만, 본머스전 완패로 체면을 구겼다. 캐릭 감독은 본머스전 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "힘든 상황이다. 다음은 무엇일지 나도 모르겠다"며 "나는 항상 이 축구 클럽을 위해 최선이 되는 일을 할 것이다. 내내 말해왔듯이, 지금도 그 생각은 변함없다. 내가 하는 일을 사랑한다. 이 책임감을 사랑하지만, 두고 봐야 할 것"이라고 말했다. 사실상 체념한 모습이었다.

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캐릭 감독은 본머스전 패배 이후 감정에 복받친 모습을 보였다. 팬들이 글레이저 가문과 짐 랫클리프, 제이슨 윌콕스, 그리고 선수들에게 분노를 쏟아내는 한편, 캐릭 감독에게는 열렬한 지지를 보냈기 때문이다. 캐릭 감독은 경기 후 팬들에게 작별 인사를 건네는 듯한 모습을 보였지만, 이후 작별 인사를 한 것이 아니라고 강하게 부인한 바 있다.

영국 언론은 캐릭 감독을 경질을 기정 사실화했다. 후임 감독도 거론됐다. 에디 하우 전 뉴캐슬 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 대표팀 감독, 안토니오 콘테 전 나폴리 감독 등이 물망에 올랐다.

하지만 공동 구단주인 랫클리프와 오마르 베라다 최고경영자 등 구단 고위 관계자들은 내부 논의를 거쳐 캐릭 감독에게 계속 지휘봉을 맡기기로 결정했다. 디애슬레틱은 '최근 몇 주 간 캐릭 감독이 겪은 혼란을 고려하면 예상밖의 결과'라고 전했다.

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더선은 '맨유가 캐릭 감독을 유임한 이유는 후임 감독 선임이 쉽지 않기 때문'이라고 했다. 이어 '맨유 수뇌부는 현재 거론되는 감독 후보들에게 확신을 갖지 못하고 있다'고 했다. 맨유는 매니저 보다는 구단의 축구 조직 아래서 일하는 '헤드 코치' 체제를 선호하고 있다. 맨유 내부에서는 우나이 에메리를 높이 평가하고 있지만, 애스턴 빌라와 2029년까지 계약돼 있는만큼, 비용면에서 부담이 크다.

다시 기회를 얻게 된 캐릭 감독은 페르난데스에게 손을 내밀었다. 스카이스포츠는 '둘은 맨유 훈련장에서 허심탄회한 대화를 나눴다'며 '캐릭 감독은 두 사람 사이의 오해가 해소됐다고 판단한 것으로 전해졌다. 다만 페르난데스가 감독을 공개적으로 비판한 것에 대해 사과했는지는 알려지지 않았다'고 했다.

페르난데스는 지난 시즌 캐릭 감독 부임 후 섀도 스트라이커로 자리를 옮겨 최고의 활약을 펼쳤다. 잉글랜드 프리미어리그 올해의 선수상까지 받았다. 그만큼 궁합이 좋았던 둘이었기에 이번 화해가 향후 맨유 부활의 동력에 어떻게 작용할지 눈길이 모아진다. 맨유는 이날 선수단 전체 회의까지 진행하며, 다시 한번 분위기를 다잡은 것으로 알려졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com