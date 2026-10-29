일본 충격 결단, 모리야스 체제 연장 없다...3월 사령탑 교체 확정, '한국에 져 은메달' 오이와 감독

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[스포츠조선 김대식 기자]일본축구협회가 내년 3월부터 일본 대표팀 사령탑을 모리야스 하지메 감독에서 오이와 고 감독으로 교체한다는 방침을 확정했다.

일본 매체 스포니치 아넥스는 29일 정세 불안으로 2027년 사우디아라비아 아시안컵이 개최 위기에 직면한 가운데, 일본축구협회가 대회 연기 시에도 당초 예정대로 내년 3월 일정부터 모리야스 하지메 감독을 22세 이하(U-22) 대표팀을 겸임 중인 오이와 고 감독(54)으로 교체하기로 했다고 보도했다. 매체는 '올여름 2026년 북중미 월드컵 이후 모리야스 감독의 6개월 연임은 변칙적인 인사였다'라고 전했다.

2030년 월드컵 1번 포트 배정을 위해 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 순위를 올릴 필요가 있어, 완성도 높은 팀으로 아시아컵 우승을 노리려는 의도가 있었다. 한편 차기 감독으로 내정된 오이와 감독의 팀 체제 구축 기간이 단축되는 것에 대한 우려도 존재한다. 오이와 감독이 이끄는 일본 U-21 대표팀은 지난 2026년 아시안게임에서 한국에 패배해 자국에서 은메달에 그쳐 많은 비판을 받은 바 있다. .

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매체는 '관계자들의 말을 종합하면 미야모토 츠네야스 일본축구협회 회장이 야마모토 마사쿠니 기술위원장 등과 협의해 감독 교체 시기가 더 이상 지연되는 것은 바람직하지 않다고 판단한 것으로 보인다'고 전했다. 아시아컵의 정상 개최 여부 또는 연기 여부는 다음달 18일 태국 방콕에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 이사회에서 최종 결정될 예정이다. 연기될 경우 U-23 아시안컵과의 일정 중복이 우려되지만, AFC 이사인 타지마 코조 일본축구협회 명예회장은 "일정이 겹칠 가능성은 낮다"는 견해를 밝혔다. 일정 조정이 이루어진다면 두 대회 모두 오이와 감독이 지휘하는 것이 가능해진다.

일본 대표팀은 12월 30일 친선경기를 예정하고 있으나, 아시안컵이 연기된다면 개최 여부는 불투명하다. 매체는 '모리야스 감독의 고별전으로 치르는 방안이 있는 반면, 선수 차출 강제력이 없어 유럽파를 소집할 수 없기 때문에 국내파 위주의 개최 의의에 의문을 제기하는 목소리도 크다'라고 전했다. 12월 30일 경기가 취소될 경우, 브라질과 파라과이와 맞붙는 11월 싱가포르 원정이 현 체제의 마지막 활동이 될 가능성이 높다.

모리야스 감독은 "현장에서 제어할 수 있는 부분이 아니다. 눈앞의 경기를 위해 최선의 준비를 다하겠다"고 말했다.