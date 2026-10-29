'발롱도르' 해리 케인의 배신(?), '축구절친'으로 8년 단짝 손흥민 아닌 '골프 메이트' 다이어-도허티 꼽아

손흥민 인스타그램

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[스포츠조선 윤진만 기자]생애 첫 발롱도르를 수상한 현존 최고의 골잡이 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 시상식에서 '축구 절친'으로 언급한 선수는 '8년 단짝' 손흥민(LA FC)이 아니었다.

방송인 나스 마지드는 28일(이하 한국시각) 개인 채널을 통해 지난 27일 영국 런던 팔라디움극장에서 열린 2026년 발롱도르 시상식에서 전현직 축구 스타들에게 '축구계 최고의 절친'을 물었다.

가장 먼저 인터뷰에 응한 케인은 잠시 고민하더니 에릭 다이어와 맷 도허티, 두 명의 이름을 꺼냈다. 친정팀인 토트넘 시절 한솥밥을 먹은 선수들로, 여가 시간에 함께 골프를 치는 트리오로 잘 알려졌다.

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다이어와는 같은 잉글랜드 출신이고, 도허티는 아일랜드 출신이다. 셋은 케인이 토트넘을 떠난 2023년까지 토트넘 유니폼을 입고 뛰었다.

사진=토트넘

손흥민은 케인 인터뷰와는 별개로(?) 케인의 발롱도르 수상을 지켜본 후 개인 SNS에 "나의 축구 GOAT(역대 최고) 축하해"라고 축하글을 올렸다. 케인은 월드컵 및 유럽챔피언스리그 우승 트로피 없이 2025~2026시즌 73골을 폭발하는 압도적 퍼포먼스로 킬리안 음바페(레알 마드리드), 라민 야말(바르셀로나)을 따돌리고 발롱도르를 수상했다.

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뒤이어 무대 위에서 케인에게 직접 발롱도르 트로피를 건넨 브라질 축구황제 호나우두는 브라질 대표팀 시절 동료였던 호베르투 카를로스를 떠올렸다.

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김민재 소속팀 동료인 다요 우파메카노(뮌헨)는 '소꿉친구' 우스만 뎀벨레(파리생제르맹)

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'잉글랜드 챔피언' 아스널의 미켈 아르테타 감독은 같은 팀 코치인 가브리엘 에인세, '2001년 발롱도르' 마이클 오언은 리버풀 시절 동료 제이미 캐러거, 라파엘 베니테즈 전 리버풀 감독은 리버풀 시절 애제자였던 스티븐 제라드를 각각 언급했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com