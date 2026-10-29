이럴 수가! '브라질 선배'가 '비니시우스 법'에 당했다...네이마르, 입가리고 말했다 2경기 출전 정지 징계[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]네이마르(34·산투스)가 이른바 '비니시우스 규정'을 위반했다.

브라질 스포츠재판소(STJD)는 29일 '네이마르가 '비니시우스 법'을 위반했다'며 '2경기 출전 정지 처분을 내린다'고 발표했다.

네이마르는 25일 열린 EC 바이아와 홈경기(1대1 무)에서 0-1로 끌려가던 전반 종료 직전 상대 미드필더 호드리구 네스토르와 말다툼하다 손으로 자기 입을 가려 퇴장당했다. STJD는 조사를 통해 네이마르의 행동이 '비니시우스 법'을 위반했다고 판단했다.

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이른바 '비니시우스 법'은 지난 2월 생겼다. 유럽챔피언스리그 경기 도중 벤피카의 잔루카 프레스티아니가 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르와 언쟁을 벌이다 유니폼으로 입을 가린 것이 도화선이었다. 당시 프레스티아니는 인종차별 발언을 했다며 1경기 출전 정지 징계를 받았는데, 이후 유럽축구연맹(UEFA) 조사 결과, 프레스티아니는 동성애 혐오 행위를 인정받아 6경기 출전 정지 처분을 받았다.

조사 과정에서 프레스티아니가 문제의 발언을 할 때 유니폼으로 입을 가려 인종차별 발언을 입증하는 데에 어려움을 겪게 되자, 전격적으로 새 제재 규정이 도입됐다. 잔니 인판티노 FIFA 회장도 "선수가 입을 가리고 인종차별적인 발언을 한다면, 당연히 퇴장당해야 한다"면서 "숨길 게 없다면, 말할 때 입을 가리지 않는다"고 말했다. 해당 행위 적발 시 경고·퇴장 등의 필드 내 징계뿐만 아니라 스포츠 재판소를 통한 추가 경기 출전 정지 및 벌금형 처벌을 받게 된다.

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'비니시우스 법'은 올 여름 열린 2026년 북중미월드컵부터 적용됐다. 미구엘 알미론이 튀르키예와의 조별리그 2차전에서 입을 가리고 말하다 퇴장 당하며, 1호 희생양이 됐다.

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이미 경고 누적으로 다음 경기에 뛸 수 없었던 네이마르는 이번 결정으로 총 3경기에 출전하지 못해 A매치 기간 이후인 11월 하순에나 그라운드에 복귀할 수 있게 됐다. STJD의 보고서에 따르면 네이마르가 퇴장당한 후 원정 팀 벤치로 달려가 상대 선수와 대치하려 했으며, 팀 동료들에 의해 제지당했다는 내용까지 기록돼 있는 것으로 알려졌다.

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이미 경고 누적으로 다음 경기에 뛸 수 없었던 네이마르는 이번 결정으로 총 3경기에 출전하지 못해 A매치 기간 이후인 11월 하순에나 그라운드에 복귀할 수 있게 됐다. 산투스 구단은 네이마르의 추가 징계에 대해 항소할 예정이다.

A매치 130경기에서 80골을 터트려 브라질 대표팀 역대 최다 골 기록을 보유한 네이마르는 북중미 월드컵을 끝으로 대표팀에서 은퇴한 바 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com