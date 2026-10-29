[오피셜]"메시 위에 내가 있다" '메호대전 종지부' 호날두의 2008년 발롱도르, '2012 메시' 제치고 '역대 최고의 발롱도르'로 선정…'유료 투표' 공정성 논란

출처=포르투갈축구협회 SNS

출처=발롱도르 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'포르투갈 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 '영원한 라이벌' 리오넬 메시(인터 마이애미)를 제치고 '역대 최고의 발롱도르(BOAT·Ballon d'Or of All Time)'로 선정됐다.

프랑스 축구 매거진 '프랑스 풋볼'은 28일(현지시각) 발롱도르 공식 웹사이트를 통해 10월 한 달간 진행된 'BOAT' 투표 결과를 공개했다. 이 투표는 축구 역사상 가장 뛰어났던 특정 선수의 시즌을 팬들이 직접 비교해 볼 수 있도록 기획됐다.

'팬심'은 호날두를 향했다. 투표 결과, 호날두가 맨유 시절인 2008년에 수상한 발롱도르가 1위에 올랐으며, 메시의 역사적인 2012년 발롱도르는 2위를 기록했다.

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2007~2008시즌은 호날두가 역대 최고의 선수 반열에 오르기 전, 맨유에서 눈부신 활약을 펼치며 자신의 경력에서 가장 중요한 순간을 장식했던 시기다. 당시 그는 잉글랜드 프리미어리그에서 31골을 폭발하며 리그 득점왕에 올랐고, 유러피언 골든슈까지 거머쥐었다. 팀의 리그 우승, 유럽챔피언스리그 우승, 커뮤니티실드 우승까지 선물했다. '해버지' 박지성이 당시 맨유 동료였다.

이러한 활약에 힘입어 2008년 생애 첫 발롱도르를 수상했다. 그의 나이 23세때 일이었다. 케인이 올 시즌 33세의 나이에 발롱도르를 처음 수상한 것과 비교하면 10살이 어린 시점에 세계 축구 정상에 섰다. 그 이후 호날두는 4번을 더해 총 5번 발롱도르 수상의 영예를 안았다. '8발롱' 메시 다음으로 많은 숫자다.

로이터연합뉴스

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포르투갈축구협회는 공식 SNS를 통해 "2008년부터 영원히. 역대 최고의 발롱도르 주인공은 포르투갈의 것. 축하해, 캡틴"이라고 의미를 부여했다.

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메시는 2012년 소속팀과 국가대표팀을 통틀어 91골을 넣었다.

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예상대로 호날두와 메시가 각각 수상했던 시즌이 TOP 10을 꽉 채웠다. '2008년 호날두'와 '2012년 메시' 다음으로 '2017년 호날두', '2023년 메시', '2016년 호날두', '2014년 호날두', '2015년 메시', '2013년 호날두', '2011년 메시', '2009년 메시' 등이 뒤를 이었다. 호나우두는 호날두, 메시 다음으로 가장 높은 13위에 올랐다. 한-일월드컵 우승을 차지한 2002년 발롱도르가 13위다.

유럽축구연맹과 '프랑스 풋볼'이 발롱도르 70주년을 맞이해 새롭게 기획한 BOAT는 선정 과정에서 많은 말을 낳았다. 발롱도르가 전 세계 기자단 100명의 투표로 진행되는 것과 달리, 오직 팬 투표로만 순위를 가렸기 때문이다. 게다가 1회당 1유로(약 1490원)씩 '투표 비용'도 받았다. 발롱도르측에 따르면 이번 투표엔 총 5009명의 팬이 참여했다. 그중엔 20번 이상 참여한 팬들도 다수였다. 객관적 판단보단 팬덤 화력에 순위가 갈렸을 공산이 커보이는 이유다.

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역대 발롱도르를 2회 이상 수상한 호나우두, 알프레도 디 스테파노, 요한 크루이프, 프란츠 베켄바워, 마르코 판 바스텐, 미셸 플라티니도 후보군에 이름을 올렸다. BOAT는 상징적인 개인상으로, 별도의 실물 트로피는 제공되지 않는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com